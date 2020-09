Sao phim ‘Gia đình là số 1’ Hwang Jung Eum ly hôn đại gia ngành thép

Phía nữ diễn viên cũng không chia sẻ nhiều về vụ việc. Công ty quản lý của sao phim Gia đình là số 1 là C-JeS Entertainment cũng xác nhận chuyện cô nộp đơn ly hôn. C-JeS Entertainment tuyên bố: “Chúng tôi chắc chắn rằng hai bên sẽ thỏa thuận ly hôn một cách suôn sẻ”. Đồng thời, công ty cho hay không thể tiết lộ nguyên nhân Hwang Jung Eum và ông xã chia tay vì vấn đề riêng tư.

Sang tháng 8.2017, đôi vợ chồng chào đón con trai đầu lòng. Hiện quyền nuôi con giữa Hwang Jung Eum và ông xã vẫn đang là đề tài được công chúng bàn luận. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1985 chưa đưa ra thông báo về vấn đề con cái.

Được biết, trước khi kết hôn với Lee Young Don, nữ ca sĩ kiêm diễn viên từng có 9 năm hẹn họ với Kim Yong Joon (nhóm SG Wannabe). Thậm chí, Hwang Jung Eum với Kim Yong Joon từng cùng tham gia show We got married và còn được xem là đôi tình nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc bấy giờ.

Hwang Jung Eum xuất thân từ nhóm nhạc Hàn Quốc Sugar vào năm 2002, nhưng lại rẽ hướng theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp và gặt hái thành công. Cô nổi lên sau khi góp mặt trong bộ phim sitcom đình đám Gia đình là số 1 phần 1. Sau đó, người đẹp liên tục gây sốt cùng loạt vai diễn trong các tác phẩm Secret (Bí mật kinh hoàng), Kill Me, Heal Me (Tìm lại chính mình), She was pretty (Cô nàng xinh đẹp)

Khoảng những năm 2013 đến 2016, Hwang Jung Eum còn được mệnh danh là “Nữ hoàng rom-com” hay “Nữ hoàng rating”. Tuy nhiên, sau khi làm mẹ, những bộ phim có sự tham gia của cô gồm Lucky Romance (Bùa yêu), The Undateables, Mystic Pop-up Bar và mới đây nhất là To All the Guys Who Loved Me đều không đạt thành tích như mong đợi.