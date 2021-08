Song Hye Kyo bị ‘đào’ lại loạt ảnh tình tứ với Yoo Ah In

Mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Yoo Ah In lại bị đem ra “mổ xẻ” khi minh tinh 40 tuổi xuất hiện xinh đẹp trên tạp chí Vogue ( Hàn Quốc ). Nam diễn viên phim Chuyện tình ở Sungkyunkwan sau đó đã đăng tải lại hình ảnh của đàn chị lên Instagram, “gắn thẻ” tài khoản của cô đồng thời nhắn nhủ: “Chúc mừng chị nhé, một khởi đầu mới, một Song Hye Kyo mới hơn”. Bài đăng của sao nam 35 tuổi nhanh chóng khiến dân tình bàn tán không ngớt, bên dưới mục bình luận, nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn thân thiết của bộ đôi. Không chỉ vậy, động thái của nam thần 8X còn trở thành đề tài “gây sốt” trên cổng thông tin Naver.

Yoo Ah In không ngại bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ với người chị thân thiết thông qua các bài đăng trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Cùng với đó, loạt hình ảnh thân thiết, tình tứ của cặp “chị em” nổi tiếng này cũng được dân mạng và một số trang tin “đào” lại rồi bàn tán sôi nổi. Được biết, nữ diễn viên phim Ngôi nhà hạnh phúc và đàn em kém 5 tuổi thân thiết suốt nhiều năm nhờ trực thuộc cùng công ty quản lý. Trước đây, mỹ nhân sinh năm 1981 từng đăng bức ảnh chụp cùng Yoo Ah In lên mạng xã hội và bày tỏ anh là “một Hong Sik tuyệt vời” (Hong Sik là tên thật của tài tử điển trai). Nam diễn viên 35 tuổi cũng khoe ảnh “tình thương mến thương” bên đàn chị và khiến dân tình không khỏi ghen tị.

Bộ đôi nổi tiếng thoải mái tương tác với nhau trên mạng và không ngại bị bàn tán ẢNH: INSTAGRAM NV Thậm chí, dân mạng phát hiện những hình ảnh bộ đôi này chụp với nhau còn nhiều hơn ảnh Song Hye Kyo chụp riêng cùng Song Joong Ki . Thời Song - Song còn bên nhau, họ hiếm khi công khai hành động tình cảm cho đối phương trong khi cặp chị em này lại thể hiện như... cơm bữa.

Theo MyDaily, Yoo Ah In cũng từng nhận lời đóng vai khách mời trong Hậu duệ mặt trời vì muốn dành tặng bất ngờ cho người chị thân thiết cũng như chuộc lỗi vì không thể dự sinh nhật của cô. Trong khi đó, Song Hye Kyo dành thời gian dự các buổi ra mắt phim, họp fan của chàng “Kiệt Ngao” với tư cách "khách quý".

Dân mạng được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc riêng tư của Song Hye Kyo với Yoo Ah In còn nhiều hơn ảnh tình cảm của cô với Song Joong Ki thời họ còn mặn nồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MYDAILY

Song Hye Kyo và Yoo Ah In còn nhiều lần qua nhà nhau chơi, cùng lái xe dạo phố đêm hay tích cực ủng hộ các hoạt động, dự án mới của đối phương... Hồi tháng 5.2021, tài tử 8X còn gửi xe cà phê đến phim trường Now, We Are Breaking Up để khích lệ tinh thần mỹ nhân họ Song. Anh nhắn nhủ : “Yêu chị Song Hye Kyo, hãy luôn mạnh mẽ nhé", khiến dân tình lại được phen phấn khích, bàn tán xôn xao.

Yoo Ah In chơi thân với Song Hye Kyo nhiều năm và cũng có mối quan hệ thân thiết với Song Joong Ki ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh sự ngưỡng mộ, ghen tị, không ít khán giả bày tỏ sự ngờ vực trước độ thân thiết "quá đáng" giữa hai ngôi sao đình đám xứ kim chi. Thậm chí, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi bộ đôi không tiến tới mối quan hệ tình cảm. Trong khi đó, hôm 19.8, trang MyDaily đăng tải bài viết với loạt khoảnh khắc thân thiết của Song Hye Kyo - Yoo Ah In đồng thời đặt câu hỏi tại sao họ không dính tin đồn hẹn hò và nhấn mạnh mối quan hệ chị em cực thân thiết của cả hai suốt nhiều năm nay.