Song Hye Kyo ‘bỏ túi’ gần 11 tỉ đồng cho một bài đăng quảng cáo trên Instagram

Ngoài mức thù lao đóng quảng cáo cao ngất ngưởng, cát-sê đóng phim của Song Hye Kyo cũng thuộc hàng “khủng”. Theo số liệu được Tatler tiết lộ hồi tháng 4.2021, vợ cũ Song Joong Ki ước tính thu về khoảng 56.500 USD/tập phim (gần 1,3 tỉ đồng). Hiện cô đang tất bật với dự án tái xuất màn ảnh nhỏ Now, We Are Breaking Up đóng cặp cùng tài tử kém 11 tuổi Jang Ki Yong. Phim dự kiến phát sóng vào nửa cuối năm nay.