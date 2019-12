Dàn sao ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ sau 15 năm: Kẻ viên mãn, người ly hôn chóng vánh

Sau thành công của vai diễn trong Ngôi nhà hạnh phúc cộng với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất vốn có, Han Eun Jung trở thành cái tên được chọn vào nhiều dự án từ điện ảnh đến truyền hình như: Thiên sát thần binh, Tòa án tình yêu, Golden Cross, Tale of the Fox's Child, Blade man, Let me introduce her… Cô từng bước khẳng định tên tuổi và được vinh danh ở nhiều giải thưởng phim ảnh uy tín trong nước

ẢNH: KBS2