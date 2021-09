Á hậu Hàn từng làm dâu tập đoàn Samsung trẻ đẹp ở tuổi 50

Trong clip quảng cáo mới được tung ra, Go Hyun Jung tỏa sáng với nhan sắc rạng rỡ và tươi trẻ. Ở tuổi 50, người đẹp vẫn giữ được làn da trắng hồng và căng mịn, không hề có dấu vết thời gian. Vóc dáng minh tinh 7X thon thả và toát lên phong thái gợi cảm lẫn quý phái. Vẻ ngoài “ăn gian tuổi tác” của Go Hyun Jung trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Nhiều dân mạng tán thưởng Go Hyun Jung hết lời và muốn xin bí quyết duy trì vẻ đẹp trẻ trung của cô. “Tôi muốn biết liệu trình chăm sóc da của Go Hyun Jung quá. Làm thế nào mà cô ấy trẻ đẹp như thế này chứ”, “Cao ráo, săn chắc và mái tóc dày giúp Go Hyun Jung trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật”, “Tôi đã gặp chị ấy ngoài đời và chẳng khác gì trong phim, clip quảng cáo cả… Photoshop không thể làm được mọi thứ đâu”, “Khi đi lễ trao giải, Go Hyun Jung cũng nổi bật và tuyệt đẹp”… là những bình luận khen ngợi sao phim Nữ hoàng Seon Deok.

Làn da không có chút nếp nhăn của nữ diễn viên ẢNH: CẮT TỪ CLIP Người đẹp luôn xuất hiện với vẻ trẻ trung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Đây không phải lần đầu khán giả Hàn Quốc “sốc” vì nhan sắc như tuổi đôi mươi của Go Hyun Jung. Nữ diễn viên thường xuyên nằm trong các bảng xếp hạng minh tinh Hàn Quốc xinh đẹp bất chấp thời gian. Khả năng diễn xuất của Go Hyun Jung cũng ngày càng ấn tượng và tỷ lệ thuận với vẻ đẹp trẻ trung mà cô sở hữu.

Sinh năm 1971, Go Hyun Jung giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nhờ bàn đạp từ đấu trường nhan sắc danh giá xứ kim chi, cô chính thức gia nhập làng giải trí . Sau đó, Go Hyun Jung lấn sân thành công sang diễn xuất với các tác phẩm Tình yêu cây táo tàu, Lòng mẹ biển cả, Đồng hồ cát

Go Hyun Jung rục rịch tái xuất màn ảnh nhỏ với phim Reflection of You ẢNH: POSTER PHIM

Tháng 5.1995, Go Hyun Jung gây chấn động xứ Hàn khi tuyên bố kết hôn với Lee Byung Chul, thiếu gia khét tiếng của đế chế Samsung. Đáng tiếc, cô lại bị nhà chồng coi thường. Năm 1998, Go Hyun Jung sinh con trai đầu lòng rồi đón thêm cô con gái đáng yêu 2 năm sau đó. Năm 2003, cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này cũng đi đến hồi kết.

Sau khi quay về cuộc sống độc thân, Go Hyun Jung nỗ lực hồi sinh sự nghiệp tại làng giải trí Hàn Quốc nhờ loạt phim ăn khách như Ngày xuân, H.I.T, Người phụ nữ trên bãi biển, Nữ hoàng Seondeok, Tình bạn tuổi xế chiều… Sắp tới, cô sẽ trở lại với bộ phim Reflection of You của đài JTBC.