Jun Ji Hyun đứng đầu top sao Hàn có cát sê cao nhất 2021

Hồi tháng 7.2021, Jun Ji Hyun có màn tái xuất trong bộ phim về xác sống Kingdom: Ashin of the North Vương triều xác sống: Ashin của phương Bắc ). Bên cạnh đó, dự án Jirisan do Jun Ji Hyun và Joo Ji Hoon đóng vai chính, nhiều khả năng sẽ được phát sóng vào cuối năm nay. Đạo diễn Jirisan là Lee Eung Bok và Kim Eun Hee viết kịch bản. Đây là bộ đôi đứng sau cơn sốt của sê-ri Kingdom ( Vương quốc thây ma hay Vương triều xác sống).