Jun Ji Hyun có đáng bị chê trong ngoại truyện sêri xác sống ‘Kingdom’?

Sau 2 phần gây sốt chiếu lần lượt vào năm 2019 và 2020, Kingdom (Vương triều xác sống hay Vương quốc thây ma) đã trở lại với phần tiền truyện Kingdom: Ashin of the North (Vương triều xác sống: Ashin của phương Bắc) lý giải về loài hoa cỏ lạ “saengsacho” có khả năng hồi sinh người chết, đồng thời cũng là ngọn nguồn của bọn zombie. Tương tự như hai phần đầu tiên, Vương triều xác sống: Ashin của phương Bắc tiếp tục nhấn mạnh bản chất xấu xa của những kẻ lãnh đạo thời Joseon.

Bên cạnh đó, Kingdom: Ashin of the North cũng gây ấn tượng với sự giao thoa Đông - Tây nhuần nhuyễn, khai thác chủ đề về xác sống cùng không khí tận diệt của phương Tây kết hợp với bối cảnh làng mạc, doanh trại và nhiều câu chuyện về nhân quả đậm chất Á Đông. Đặc biệt, chủ đề “tắm máu báo thù” của “style” phương Tây lại được tác phẩm truyền tải dựa trên tinh thần ôn nhu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” của người châu Á.

Ngoài chủ đề về xác sống, cốt truyện Kingdom: Ashin of the North còn xoay quanh sự phản bội, trả thù, định kiến xã hội và giai cấp ẢNH: POSTER PHIM

Đáng tiếc, trên nền câu chuyện đồ sộ đó, nhân vật nữ chính là Ashin ( Jun Ji Hyun đóng) lúc trưởng thành lại không có đủ thời gian để được miêu tả kỹ lưỡng hơn. Trong một tác phẩm dài 95 phút, Jun Ji Hyun vắng mặt trong hơn nửa đầu bộ phim, “nhường đất” cho sao nhí Kim Shi Ah (vai Ashin lúc nhỏ) chinh phục khán giả với những biến cố mất bố, người thân, quê hương… vì quân địch. Ashin may mắn sống sót trong cuộc thảm sát, đinh ninh người Nữ Chân thuộc Pajeowi hãm hại bộ tộc của mình và về phe Joseon, nuôi hi vọng một ngày nào đó quân Joseon sẽ trả thù giúp cô.

Xuất hiện ở phút thứ 50 trở đi, Jun Ji Hyun mang “nhiệm vụ” đem đến cho người xem một Ashin có số phận từ bi kịch chuyển sang bi thảm cùng quyết tâm trả thù. Trong thời lượng còn lại của Kingdom: Ashin of the North khoảng hơn 40 phút, tâm lý Ashin chuyển biến quá nhanh và phức tạp. Nói đúng hơn, sự nhẫn nhịn và cam chịu của Ashin ngay lập tức biến thành uất hận chỉ trong vài giây phút.

Ánh mắt đau lòng của Jun Ji Hyun trong cảnh Ashin chứng kiến bố bị hành hạ dã man ẢNH: POSTER PHIM Người đẹp ở cảnh giết chết quân lính Joseon khởi đầu cuộc báo thù tàn khốc của mình ẢNH: POSTER PHIM

Riêng đôi mắt và phong thái của Ashin trong mỗi giai đoạn đều hoàn toàn khác nhau. Từ thuở ôm nỗi nhục nhã ê chề khi phải sống trong chuồng heo doanh trại, cam chịu để quân lính Joseon làm nhục đến ánh mắt tràn đầy sát khí thời điểm biết sự thật quân Joseon hãm hại bộ tộc của mình, hay tiếng khóc nức nở lúc phát hiện bố ruột bị hành hạ và cuối cùng là sự thờ ơ và quyết tâm tắm máu doanh trại Joseon… đều được Jun Jin Hyun bộc lộ khá tinh tế dù đất diễn không quá nhiều.

Đỉnh điểm của tác phẩm chính là việc Ashin lên một âm mưu trả thù “cao tay”: biến toàn bộ binh lính Joseon thành thây ma và tự hủy diệt nhau. Những cảnh phim zombie cắn xé, gặm nát và máu tung tóe mang lại cảm giác ghê rợn, tàn khốc lẫn kích thích. Đứng trên mái nhà, Ashin dửng dưng chứng kiến tất cả. Phân đoạn này làm khán giả nhận định tên phim Kingdom: Ashin of the North nên đổi tên thành Ashin’s Revenge (Cuộc báo thù của Ashin).

Ashin biến toàn bộ doanh trại quân Joseon thành thây ma, gián tiếp khiến nhà vua Joseon cũng trở thành zombie và không giấu ý đồ muốn toàn bộ đất nước Joseon chôn vùi cùng bộ tộc của cô ẢNH: POSTER PHIM

Qua lối diễn xuất của Jun Ji Hyun, khán giả cũng phần nào “thấu” được nỗi đau, sự tuyệt vọng và mong muốn tự hủy hoại bản thân với cảm giác như rơi xuống vực sâu tăm tối vì phát hiện mình bị phản bội.

Trang QQ nhận định Ashin của Jun Ji Hyun trong Kingdom là dạng nhân vật nữ cường thường thấy trong các phim hành động, nhưng nữ cuờng này không phải gây ấn tượng bằng các màn đánh đấm đẹp mắt mà thu hút bằng vẻ lãnh đạm và sự dũng mãnh, dứt khoát. Điểm nhấn lớn nhất của Ashin do Jun Ji Hyun đóng trong Kingdom: Ashin of the North còn là sự lạnh lùng toát lên mỗi khi xuất hiện.

Kingdom: Ashin of the North không chỉ giải thích nguồn gốc zombie mà còn nói lên bi kịch cuộc đời Ashin. Đây cũng được xem là nhân vật phản diện tiếp theo của sêri Kingdom ẢNH: POSTER PHIM

Việc Jun Ji Hyun lên hình ít ỏi trong Kingdom: Ashin of the North đương nhiên cũng khiến nhiều người xem không hài lòng. Ngoài ra, cô còn hứng "gạch đá" bởi vì quá ít thoại. Người đẹp còn bị mắng là diễn xuất quá chán, nhạt nhòa và gây buồn ngủ. Thậm chí, không ít khán giả nhận xét Jun Ji Hyun diễn xuất còn không bằng sao nhí Kim Shi Ah.