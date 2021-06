Ngoại truyện 'Vương triều xác sống' có Jun Ji Hyun đóng chính tung teaser gay cấn

Hơn 1 tháng trước thềm công chiếu, Kingdom: Ashin of the North (tạm dịch: Vương quốc thây ma : Ashin của phương Bắc) tung video nhá hàng thứ hai, hé lộ thêm nội dung phim. Trong teaser này, danh tính Ashin ( Jun Ji Hyun đóng) cũng được bật mí. Ashin là một cô gái đơn độc lớn lên trong một ngôi làng ở Bắc Yeojin đã bị thất thủ vì bọn xác sống. Ashin một mình học cách chiến đấu và tồn tại. Đặc biệt, cô cũng biết được loài hoa cỏ lạ “saengsacho” có khả năng hồi sinh người chết, đồng thời cũng là ngọn nguồn của bọn zombie.

Khác với teaser đầu tiên ngắn ngủi, teaser thứ hai Kingdom : Ashin of the North công bố nhiều cảnh phim rượt đuổi và chém giết hấp dẫn hơn. Đoạn clip dài gần 2 phút “chiêu đãi” hàng loạt phân đoạn thây ma khát máu chạy điên cuồng và cắn xé quân lính, dân làng… Đáng chú ý, teaser còn cho thấy sự xuất hiện của một con hổ zombie khổng lồ tấn công người thường.

Những phân đoạn xác sống trong trang phục cổ trang xứ kim chi mang màu sắc đặc trưng của sê-ri Kingdom đã quay lại trong teaser thứ hai Kingdom: Ashin of the North ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Teaser thứ hai Kingdom: Ashin of the North tiếp tục để lại ấn tượng bởi góc quay cận cảnh nữ diễn viên Jun Ji Hyun trong các cảnh hành động. Ở tuổi 40, Jun Ji Hyun vẫn đầy thần thái khi thực hiện những đoạn chạy nhảy, bắn cung và đánh đấm.

Ngoài Jun Ji Hyun, teaser mới của Kingdom: Ashin of the North còn có sự trở lại của Park Byung Eun. Trong 2 phần phim Kingdom (Vương quốc thây ma hay còn gọi Vương triều xác sống ), Park Byung Eun để lại ấn tượng mạnh với vai người đứng đầu Bộ Chỉ huy Hoàng gia Min Chi Rok. Sự tham gia của Park Byung Eun càng khiến fan háo hức cũng như tò mò sự liên kết giữa hai nhân vật Ashin và Min Chi Rok trong phim.

Kingdom: Ashin of the North được kỳ vọng sẽ gây sốt như hai phần phim Kingdom ẢNH: POSTER PHIM

Kingdom: Ashin of the North là phần ngoại truyện và cũng được xem là tập đặc biệt của sê-ri Kingdom. Theo chia sẻ của nhà sản xuất, Kingdom: Ashin of the North là một mảnh ghép rất quan trọng để giải đáp câu đố bí ẩn đằng sau căn bệnh kinh hoàng tạo nên bọn xác sống điên loạn.