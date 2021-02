Vì sao Netflix ‘rót’ nửa tỉ đô làm phim Hàn trong năm 2021?

Trong sự kiện See what’s next Korea, hãng phim trực tuyến Netflix gây sốt khi công bố sẽ đầu tư món tiền “khủng” trị giá 500 triệu USD để làm phim Hàn trong năm 2021. Đây cũng là dịp hàng loạt các đạo diễn, nhà sản xuất phim xứ kim chi ngồi lại với các nhà quản lý nội dung Netflix nhằm đưa ra tầm nhìn chiến lược và hứa hẹn về một sự hợp tác lâu dài, có lợi cho cả đôi bên. Cũng trong sự kiện này, Netflix tiết lộ rằng hiện tại họ có hơn 3,8 triệu tài khoản đăng kí thuộc phạm vi Hàn Quốc.

Theo nhận định của Netflix, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang sở hữu những bộ phim truyền hình phổ biến khắp thế giới, có sức ảnh hưởng không chỉ trong phạm vi châu Á mà còn trên nhiều châu lục khác. Ngoài ra, phim điện ảnh của xứ kim chi cũng đang thu hút được sự quan tâm của khán giả toàn cầu kể từ chiến thắng vẻ vang của Parasite tại hàng loạt các giải thưởng hàn lâm như Cannes, Oscar, BAFTA, Golden Globes.... đầu năm 2020. Năm nay, phim Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung cũng đang tạo được tiếng vang và có mặt trong nhiều đề cử giải thưởng điện ảnh danh giá. Vì vậy kho tàng điện ảnh Hàn Quốc có tiềm năng vô cùng lớn, vừa có khả năng mang lại lợi nhuận lẫn danh tiếng cho bất kì hãng phim nào sản xuất chúng.

Cho đến thời điểm hiện tại, Netflix đã sản xuất và cho phát hành độc quyền hơn 80 phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc. Tiêu biểu nhất có thể kể đến phim truyền hình Kingdom lấy chủ đề zombie của đạo diễn Kim Eun Hee. Bà Kim Young Min, giám đốc nội dung của Netflix tại khu vực Hàn Quốc, Đông Nam Á và Úc cho biết: “Khán giả trên khắp thế giới đang mê đắm những câu chuyện, nghệ sĩ và văn hóa của Hàn Quốc. Làn sóng K-Wave hay Hallyu là niềm tự hào dân tộc của chúng tôi. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà Parasite chiến thắng hàng loạt giải thưởng của Viện hàn lâm, BlackPink khiến fan thế giới phát cuồng ở Coachella và hơn 22 triệu hộ gia đình đang say đắm theo dõi phim truyền hình Sweet home”.

Trong năm 2021, Netflix đã dang tay chiêu mộ hàng loạt các nhân tài của xứ kim chi về sản xuất phim. Về mảng phim truyền hình, hai diễn viên thực lực Gong Yoo, Bae Doona và Lee Joon sẽ tham gia bộ phim khoa học viễn tưởng mang tên The Silent Sea. Đạo diễn hạng A Yeon Sang Ho, người đứng sau bom tấn Train to busan cũng được Netflix “rót” tiền để làm loạt phim kinh dị Hellbound. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng hàng đầu như Yoo Ah In, Park Jung Min , Kim Hyun Joo…

Bộ phim dài tập kinh dị Squid Game của đạo diễn Hwang Dong Hyuk cũng là một dự án được mong chờ. Chưa dừng lại ở đó, Netflix còn không ngại “vung tiền” để sản xuất hai bộ phim điện ảnh với những đề tài gai góc là Moral Sense (nói về xu hướng bạo dâm) và phim kinh dị, hành động Carter do Park Hyun Jin đạo diễn. Ngoài ra, hãng phim này còn chi tiền để làm một tập riêng cho nhân vật Ashin của loạt phim đình đám Kingdom cùng phim tài liệu My love và phim sitcom So not worth it…

“Chúng tôi đang làm việc với các nhà làm phim tài năng hàng đầu cũng như những tên tuổi mới thú vị của Hàn Quốc nhằm mang đến cho khán giả những câu chuyện hay nhất ở đa dạng các thể loại phim. Chúng tôi rất nóng lòng xem khán giả trên thế giới sẽ đón nhận những bộ phim này như thế nào”, bà Kim Young Min cho hay.