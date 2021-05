Dàn sao nữ có chiều cao khủng nhất xứ Hàn

Lee Sung Kyung sở hữu chiều cao 1m75. Trước khi lấn sân diễn xuất, cô là người mẫu chuyên nghiệp được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2014 với tác phẩm It's Okay That's Love (2014). Sau đó, người đẹp tiếp tục tham gia các phim như Cheese in the Trap (2016), Doctors (2016)… và mới đây nhất là Dr. Romantic 2.

ẢNH: NEWS1