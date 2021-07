Nhóm nhạc nữ Kpop SNSD tái hợp sau 4 năm vắng bóng

Sáng 28.7, News1 độc quyền đưa tin 8 cô gái nhóm SNSD và công ty quản lý đang thảo luận với đài tvN để tham gia một chương trình giải trí . Đến trưa cùng ngày, một nguồn tin xác nhận với News1 rằng những nữ thần tượng đình đám đang chuẩn bị góp mặt trên show You Quiz on the Block nổi tiếng. Đồng thời, lịch trình của nhóm và phía ê-kíp cũng đang được sắp xếp để chọn ngày ghi hình.

Tin tức trên nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội . Vì đã gần 4 năm trôi qua, SNSD rất hiếm có hoạt động công khai cùng nhau. Lần xuất hiện đầy đủ nhất của những chủ nhân hit Gee tại một sự kiện liên quan đến ngành giải trí là từ năm 2017. Do đó, chuyện nhóm bất ngờ đến You Quiz on the Block khiến fan lẫn khán giả ngỡ ngàng.

Cả nhóm tụ họp trong tiệc mừng 13 năm ra mắt hồi năm ngoái ẢNH: INSTAGRAM NV

Phần lớn người hâm mộ đều vô cùng háo hức và mong ngóng SNSD sớm tham gia You Quiz on the Block. Đặc biệt, nhiều bình luận dự đoán SNSD sẽ tham gia You Quiz on the Block vào tháng 8 tới, nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập nhóm. Song song đó, cũng có không ít dân mạng kỳ vọng gà cưng nhà SM Entertainment sẽ cùng tái hợp không chỉ trên show mà còn với một sản phẩm âm nhạc.

SNSD (còn gọi là Girls' Generation) ra mắt năm 2007, thuộc SM Entertainment gồm 9 thành viên Yoona, Seohyun, Sunny, Sooyoung, Taeyeon, Hyoyeon, Tiffany, Yuri và Jessica. Họ được xem là một trong những cái tên tiêu biểu của làn sóng Kpop, và là một trong những nhóm nhạc xứ kim chi nổi tiếng nhất thế giới . Tên tuổi của SNSD gắn liền với loạt hit Gee, Genie, Hoot, The Boys, Mr.Taxi, Run devil run, I Got a Boy, Lion Heart, Party…

Người hâm mộ cũng hi vọng SNSD một lần nữa cùng biểu diển trên sân khấu ẢNH: INSTAGRAM NV

Mức độ nổi tiếng của SNSD tại quê hương Hàn Quốc đã giúp nhóm nhận được nhiều giải thưởng cũng như danh hiệu "Nhóm nhạc quốc dân". SNSD cùng thời với Wonder Girls và Kara. Trong khi hai nhóm đồng nghiệp lần lượt “tan đàn xẻ nghé” thì gà cưng nhà SM vẫn tiếp tục trên đỉnh cao bất chấp việc mất đi một mẩu (Jessica) hồi năm 2014.