Á hậu Hoàng Oanh cùng con sang Singapore đoàn tụ với chồng

Mới đây, Á hậu Hoàng Oanh vừa chia sẻ một đoạn video về hành trình của cô và con trai từ Việt Nam sang Singapore để gặp chồng. Theo nữ MC tâm sự, trước đó, cô và ông xã đều cố gắng tìm cách để cả hai được gặp nhau trong thời gian sớm nhất nhưng không thành công. Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh cũng tìm tất cả mọi cách, hai vợ chồng làm đủ mọi loại hồ sơ trong vòng 5 tháng để 1 trong 2 người có thể bay qua với người kia nhưng Jack vẫn không thể về Việt Nam. Cho nên hai mẹ con phải xin visa dành cho người thân để được nhập cảnh vào Singapore".

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và con trai, MC Hoàng Oanh đã đặt may riêng hai bộ đồ bảo hộ giống với trang phục của các nhân viên y tế để mặc trong suốt hành trình. Vì con trai còn khá nhỏ và là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay nên nữ MC tỏ ra lo lắng và hồi hộp, tuy nhiên, bé Max "trộm vía" khá ngoan ngoãn. Chia sẻ về tâm trạng của bản thân, Á hậu Hoàng Oanh cho biết: "Thật sự, Oanh nghĩ đây là chuyến bay dài nhất trong cuộc đời mà mình phải trải qua. Bởi vì khi ngồi trên máy bay, mình chỉ mong có thể đến nơi nhanh nhất có thể và khi máy bay cất cánh thì Oanh rất hồi hộp. Vì đây cũng là lần đầu tiên đi máy bay của bé Max. Khi máy bay cất cánh, chao đảo thì con chưa khóc mà mẹ đã muốn khóc rồi. Mình luôn mong con khỏe, được an toàn và may mắn là bé Max rất ngoan và giỏi, bé không khóc". Bên cạnh đó, cô cũng cho hay đây là một quyết định khó khăn của cô và ông xã vì Jack không thể xin nhập cảnh vào Việt Nam trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.