Á hậu Kiều Loan tiếp tục gây tranh cãi khi vào top 10 ‘King of rap’

Vy Jacko và Lona chính là cặp đấu cuối cùng trong vòng “Collaboration” của chương trình. Để tạo nên sự bùng nổ cho màn thi “chốt sổ”, cả hai đã quyết định phối hợp tạo nên một màn thả thính đỉnh cao ngay trên sân khấu King of rap. Kết hợp và hỗ trợ cho cặp trai tài gái sắc trong trận battle này là nữ ca sĩ Văn Mai Hương . Bộ ba xây dựng tiết mục trên nền nhạc ca khúc Mona Lisa vừa quyến rũ, vừa huyền bí. Vy Jacko hóa thân thành anh chàng trai hư buông lời tán tỉnh người đẹp, trong khi Lona lại vào vai một cô gái có sắc vóc “nghiêng nước nghiêng thành” đối đáp vô cùng sắc sảo trước những người theo đuổi mình.

Văn Mai Hương hỗ trợ hai thí sinh bằng ca khúc Mona Lisa Ảnh: BTC

Bước vào top 20, Lona ngày càng chứng minh sự tiến bộ vượt bậc và tinh thần cầu thị, ham học hỏi của bản thân. Nâng cấp kỹ thuật qua từng vòng với kỹ năng trình diễn và kỹ thuật rap ngày một tiến bộ, nàng á hậu xuất phát điểm tuy non nớt nhưng ngày một hoàn thiện bản thân với vai trò một nghệ sĩ rap, một nghệ sĩ trình diễn đích thực được khán giả công nhận. Trong màn đấu với Vy Jacko, Lona chứng tỏ khả năng xây dựng lyric rất thông minh, chứa đựng nhiều ca từ sâu cay, biết tận dụng các từ khóa xu hướng. Điển hình như cách cô nàng nhắc tới nhóm Blackpink trong bài rap, hay câu đáp trả cảnh cáo trai hư “coi chừng phù mỏ như Xeko” đều khiến nhiều người thích thú.

Vy Jacko và Lona kết hợp ăn ý làm nên màn trình diễn chỉn chu Ảnh” BTC

Chính vì vậy, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh cũng thừa nhận rằng Lona rất sáng sân khấu. Không đơn thuần nhờ ngoại hình xinh đẹp lung linh, cái Lona khiến người xem không thể rời mắt là khả năng trình diễn thu hút và đam mê gắn bó với rap thực sự đã giúp cô làm chủ sân khấu. Trong khi đó, giám khảo Đạt Maniac cũng khen ngợi sự tiến bộ thấy rõ của Lona, anh đánh giá cao khả năng sáng tác lời rap kết hợp Anh, Việt của nàng á hậu.

Kết quả, vòng collab khép lại với chiến thắng thuộc về Lona. Nàng á hậu “chốt sổ” top 10 với 94 like tương ứng với 94 triệu đồng trong tài khoản. Chính thức đặt chân vào đêm bán kết, Lona vẫn gây nên nhiều sự tranh cãi. Một số khán giả thừa nhận Lona đã có tiến bộ hơn, tuy nhiên vẫn còn nhiều thí sinh khác của King of rap có năng lực hơn hẳn. Một tài khoản Facebook bình luận: “Lona vào được đến vòng này đúng là một kỳ tích”, người khác nói: “Lona lại ăn hên rồi”. Tuy nhiên bên cạnh những lời chê, nhiều người xem cũng tỏ thái độ ủng hộ nàng á hậu, hi vọng cô sẽ mang đến màn trình diễn bùng nổ trong đêm bán kết sắp tới.

Chiến thắng Vy Jacko, Lona tiến vào vòng bán kết với 94 triệu đồng trong tay Ảnh: BTC

Sau tập 11 King of rap, 5 chiến binh chiến thắng là Nhật Hoàng, RichChoi, Pháo, Dablo và Lona. Kết hợp 5 người ở tập 10 tuần trước là ICD, HIEUTHUHAI, Chị Cả, Tuimi và Wxrdie, top 10 của chương trình chính thức lộ diện. Vòng “Collaboration” cũng được đánh giá là vòng đấu hấp dẫn nhất của chương trình với những màn trình diễn đầy sáng tạo, đi đầu trong sự liều lĩnh làm mới nhạc rap. Các tiết mục rap kết hợp với cải lương, opera, nhạc Trịnh… để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Trong tuần tới, 10 thí sinh sẽ tham dự đêm bán kết để tìm ra 5 nhân tố vàng sáng giá nhất cho ngôi vị King of rap mùa đầu tiên.