Aaron Carter bỏ tình mới, quay về với bạn gái cũ từng hành hung mình

Theo Daily Mail hôm 10.6, Aaron Carter và Melanie Martin lại vừa “nối lại tình xưa”. Cụ thể, khi xuất hiện trong livestream mới đây, giọng ca I want candy cho biết anh đã quyết định quay về bên bạn gái cũ sau khi cô bị sảy thai đứa con chung của họ do đối mặt với những căng thẳng trong thời gian qua. “Hiện tại, chúng tôi đang cho nhau một cơ hội khác và tôi cầu nguyện rằng sẽ không có vấn đề nào khác xảy ra. Tôi nhận ra rằng ai cũng phát sinh những vấn đề nào đó trong mối quan hệ của họ”, Melanie Martin giải thích.

Cả hai đồng ý rằng mối quan hệ của họ kết thúc do những ảnh hưởng tiêu cực và sai lầm từ phía Melanie. Theo lời Aaron thì “mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai”. Chủ nhân hit I’m all about you thừa nhận bản thân không sẵn sàng cho việc từ bỏ người yêu dù cả hai đã có những bất đồng, mâu thuẫn và Melanie từng vượt qua những giới hạn mà anh đặt ra.

Sau nhiều mâu thuẫn, bất hòa dẫn đến chia tay, Aaron Carter và Melanie Martin quyết định cho nhau thêm cơ hội nữa ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Thời gian Melanie Martin mang thai, Aaron Carter từng nghi ngờ rằng liệu đứa con trong bụng bạn gái có phải của mình hay không. Xuất hiện trong livestream, Melanie đã khẳng định cô chưa từng lừa dối nam ca sĩ. “Em đã không liên lạc với bất kỳ ai kể từ lúc quen anh, từ 28.12 đến 26.4 - ngày mà em rời đi”, người đẹp này nói rõ. Cô cũng thừa nhận những lỗi lầm mà bản thân vấp phải trong mối quan hệ với Aaron Carter và mong muốn khắc phục trong tương lai.

Viktoria Alexeva , người mà nam ca sĩ công khai mối quan hệ tình cảm sau khi chia tay Melanie Martin hồi cuối tháng 4. Nghệ sĩ 33 tuổi cho biết anh không quan tâm những gì liên quan đến cô gái này và đã bị người đẹp chặn trên Viktoria biết rõ tôi vừa thoát khỏi mối quan hệ với một phụ nữ đang mang thai đứa con của mình. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu Melanie”. Trong buổi livestream, không ít người thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của Aaron Carter với, người mà nam ca sĩ công khai mối quan hệ tình cảm sau khi chia tay Melanie Martin hồi cuối tháng 4. Nghệ sĩ 33 tuổi cho biết anh không quan tâm những gì liên quan đến cô gái này và đã bị người đẹp chặn trên Instagram . Nói về mối tình chớp nhoáng này, giọng ca Sooner or later cho biết: “biết rõ tôi vừa thoát khỏi mối quan hệ với một phụ nữ đang mang thai đứa con của mình. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu Melanie”.

Trước khi phũ phàng nói về Viktoria Alexeva, khoảng 1 tháng trước, Aaron Carter vẫn còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào với mỹ nhân này và gọi cô là người chữa lành vết thương lòng của anh ẢNH: INSTAGRAM NV

Dù Aaron Carter và Melanie Martin mới công khai hẹn hò từ đầu năm nay nhưng mối tình của bộ đôi này đã tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Thuở mới hẹn hò, đôi trẻ liên tục đăng tải những hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Thậm chí, ngôi sao 33 tuổi còn bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với bạn gái bằng việc xăm tên cô lên trán và tặng người đẹp chiếc nhẫn kim cương trị giá 80.000 USD (gần 1,9 tỉ đồng) như một món quà đính ước.