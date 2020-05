Aaron Carter: ‘Hoàng tử nhạc pop’ hết thời bị người thân xa lánh, bạn gái hành hung

‘Hoàng tử’ sáng giá của làng nhạc Mỹ

Lớn lên trong một gia đình âm nhạc, ngay cả trước khi đặt chân lên sân khấu đầu tiên vào năm 7 tuổi, Aaron Carter vẫn luôn xem âm nhạc là một phần rất lớn trong cuộc sống của anh. Em trai của Nick Carter nhóm Backstreet Boys lần đầu được ra mắt với tư cách ca sĩ vào tháng 3.1997. Năm ấy, Aaron mới 9 tuổi đã mở màn cho show diễn của Backstreet Boys ở Berlin (Đức). Màn trình diễn vốn được xem giỡn chơi khi ấy lại bắt đầu cho cả chặng đường âm nhạc đầy nghiêm túc của ngôi sao tóc vàng sau này.

Aaron nổi lên như một tài năng nhí trước khi được biết đến là "hoàng tử nhạc pop" Ảnh: Getty

Sau buổi diễn, giọng ca 8X nhanh chóng có được hợp đồng thu âm riêng và không lâu sau cho xuất xưởng đĩa đơn đầu tiên có tên Crush on you vào mùa thu 1997. Ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút trước công chúng, khiến cậu bé tóc vàng lém lỉnh được ca ngợi như một thần đồng âm nhạc. Cuối năm đó, cậu em trai tài năng của Nick đã cho ra lò album phòng thu đầu tay mang tên mình và tiêu thụ hơn 9 triệu bản. Kể từ khi ra mắt đến những năm đầu 2000, Aaron Carter liên tục gặt hái được thành công trong nghệ thuật Ảnh: Pinterest

12 tuổi, chủ nhân hit I want candy “oanh tạc” làng nhạc xứ cờ hoa rồi nổi tiếng khắp thế giới với album bạch kim Aaron’s Party (Come get it). Thừa thắng xông lên, 13 tuổi, nam ca sĩ trình làng Oh Aaron và một năm sau cho ra đời Another Earthquake!. Hai album góp phần khẳng định vị thế vững chắc của ngôi sao tuổi teen tại làng nhạc Mỹ, đưa mỹ nam sinh năm 1987 lên đến đỉnh cao của sự nghiệp ca hát. Hàng loạt buổi biểu diễn chật kín khán giả, những lần xuất hiện luôn được bao vây bởi cánh phóng viên, sự săn đón nồng nhiệt từ công chúng… đó là cuộc sống đầy hào quang mà Aaron Carter đã trải qua ở độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa còn mải mê đến trường.

Ở thời kỳ đỉnh cao, vẻ ngoài điển trai, tinh nghịch, phong cách sành điệu cùng âm nhạc đầy sức hút đã đưa cậu em trai của Nick trở thành hoàng tử trong mơ của hàng triệu cô gái Ảnh: Pinterest

Trong chuỗi ngày thăng hoa nhất trong sự nghiệp, khán giả si mê, say đắm, cuồng nhiệt trong âm nhạc của Aaron Carter còn truyền thông lại gọi anh bằng những mỹ từ khoa trương nhất. Trước khi Justin Biber khiến thế giới phát cuồng và ca ngợi là “hoàng tử nhạc pop”, Aaron là ngôi sao sở hữu danh xưng đầy kiêu hãnh này. Nói về thành công của mình, giọng ca I'm all about you từng bộc bạch trong Stephen Oprah: Where Are They Now hồi 2016: “Sự nghiệp của tôi được bắt đầu như một trò đùa còn tôi thì luôn cố làm thật tốt”.

Ngôi sao vụt tắt vì tuổi trẻ cuồng loạn

Cùng với sự nghiệp chạm đỉnh, người ta bắt đầu dành sự chú ý đến đời tư nhiều rắc rối của nam ca sĩ thần đồng. Nếu tài năng ca hát đưa Aaron trở thành ngôi sao toàn cầu thì chính những góc tối đời tư lại khiến sự nghiệp của ngôi sao nhạc pop ngày một lao dốc.

Sự nghiệp của giọng ca Aaron's Party (Come Get It) sớm nở nhưng cũng chóng tàn Ảnh: Getty

“Khi tôi 15 tuổi, một người bạn thân đã làm lộ một tấm ảnh tôi đang hút cần và nó đã được đăng lên trang bìa của The National Enquirer. Điều đó gần như hủy hoại sự nghiệp của tôi”, chủ nhân hit Crush on you nhắc đến một trong những tai tiếng đầu tiên trong sự nghiệp. Cũng trong chương trình Stephen Oprah: Where Are They Now, nam ca sĩ sinh năm 1987 tiết lộ anh lớn lên trong những cuộc cãi vã, ẩu đả của cha mẹ vì tranh chấp khối tài sản khủng từ những người con nổi tiếng dẫn đến cuộc ly hôn vào năm 2003. Gia đình tan vỡ khiến Aaron mất đi điểm tựa vững chắc ở độ tuổi dễ vấp ngã để rồi bắt đầu đưa ra quyết định sai lầm này đến quyết định sai lầm khác. Ở tuổi đôi mươi, nam ca sĩ người Mỹ trượt dài trong những năm tháng ăn chơi sa đọa, mải mê yêu đương lăng nhắng và làm bạn với ma túy.

Aaron Carter từng hẹn hò Hilary Duff rồi cặp kè với “cô nàng rắc rối” Lindsay Lohan, gây nên mối thù “không đội trời chung” giữa hai mỹ nhân đình đám Ảnh: Splash News

Năm 2008, mỹ nam này gặp rắc rối với cảnh sát vì chạy xe quá tốc độ và tàng trữ cần sa trong xe. Một năm sau ồn ào, cậu út nhà Carter tái xuất với chương trình Dancing With The Stars song chương trình thất bại trong việc làm sống lại sự nghiệp âm nhạc đang bị trì trệ của anh. Năm 2011, lần đầu tiên người hâm mộ thấy ngôi sao nhạc pop đình vào trại cai nghiện. Đại diện của nam ca sĩ khi ấy tuyên bố Aaron chỉ đơn giản đang vật lộn với các vấn đề tình cảm và tinh thần, thế nhưng, ai cũng hiểu lý do thực sự là gì.

Theo Mirror, năm 2013, Aaron tuyên bố phá sản với khoản nợ hơn 3,5 triệu USD xuất phát từ các hóa đơn thuế khổng lồ chưa được thanh toán thời đỉnh cao sự nghiệp. Tuổi trẻ của Aaron cứ thế mãi vào những hố đen không lối thoát. Năm 2017, nam ca sĩ lại bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và sở hữu cần sa. Trong chương trình The Doctors năm đó, Aaron khiến fan sửng sốt với gương mặt tiều tụy, hốc hác. Anh nức nở trước ống kính khi thừa nhận mình trở nên nghiện thuốc giảm đau và phẫu thuật thẩm mỹ . Nam ca sĩ đình đám thuở nào chia sẻ trong nước mắt rằng cuộc đời anh cứ mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn. Không ít lần, Aaron Carter khiến nhiều người dựng tóc gáy khi lảng vảng ở tiệm vũ khí, tự trang bị súng, lái xe khi đang say bét nhè hay phê thuốc… Năm 2018, Aaron Carter lại lần nữa nỗ lực hồi sinh sự nghiệp âm nhạc với album Love sau 16 năm nhưng không còn được đón nhận nồng nhiệt như trước.

Thần đồng âm nhạc nức tiếng thuở nào nhiều lần ào trại cai nghiện, từng thừa nhận mình là người lưỡng tính đồng thời công khai về các vấn đề nghiện ngập Ảnh: The Doctors

Những tưởng Love sẽ là khởi đầu mới cho Aaron sau những năm nghiệt ngã, thế nhưng, đời tư phức tạp lại một lần nữa kéo nam ca sĩ rời xa âm nhạc. Trong chương trình The Doctors năm 2019, ngôi sao nhạc Pop cho biết anh được chẩn đoán mắc một số vấn đề như: rối loạn đa nhân cách, tâm thần phân liệt, lo lắng cấp tính và trầm cảm. Nghệ sĩ 33 tuổi thú nhận chứng nghiện ma túy trong quá khứ đã suýt giết mình: “Tôi đã trải qua chuỗi ngày thực sự khủng khiếp. Tôi đã lạm dụng thuốc như kiểu u mê trong một mối quan hệ độc hại. Tôi nghiện nặng đến mức tưởng chừng như đã tự giết chết chính mình”.

Những năm tháng ăn chơi, nghiện ngập khiến Aaron Carter tàn tạ, già nua không ai nhận ra Ảnh: Getty

Trong những năm tháng tồi tệ nhất, Aaron Carter vẫn không ngừng hứa hẹn với công chúng về hình ảnh tích cực hơn. Chia sẻ trong chương trình Stephen Oprah: Where Are They Now năm 2016, ngôi sao bị lãng quên tuyên bố sẽ trở lại và tạo ra âm nhạc một cách độc lập. Aaron gửi thông điệp đến những ai đang nghi ngờ về tương lai của anh: “Tôi chỉ muốn chứng minh rằng mọi người đã sai”. Trên Billboard hồi tháng 7.2019, nam ca sĩ quyết tâm: “Tôi mất tất cả, các hãng đĩa thì quay lưng, họ nói Aaron Carter đã chết rồi. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, nếu cuộc đời tôi hỏng, tôi sẽ sửa nó”.

Người thân xa lánh, bạn gái hành hung, tâm thần bất ổn ở tuổi 33

Trải qua một tuổi trẻ nghiệt ngã, sóng gió, cuộc sống của Aaron Carter ở hiện tại vẫn chưa có được sự yên bình. Anh vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề tâm thần, sức khỏe ngày một xuống cấp, mối quan hệ với anh trai Nick Carter ngày một tồi tệ và đời sống tình cảm không như là mơ.

Aaron vẫn đứng trên sân khấu, sở hữu lượng fan của riêng mình nhưng đối với công chúng, anh chỉ là một ngôi sao đã hết thời với có đời tư đầy rẫy những bất ổn Ảnh: Instagram NV

Tháng 9.2019, Nick Carter cho biết sau thời gian cân nhắc cùng em gái Angel, anh đã xin tòa ban hành lệnh cấm Aaron đến gần vợ và đứa con sắp chào đời của mình. Nguyên nhân là bởi nam ca sĩ 33 tuổi từng tuyên bố sẽ giết chị dâu đang mang thai. Nick hi vọng với hành động này, em trai sẽ được điều trị các vấn đề tâm lý để không gây hại cho bản thân cũng như những người thân. Thế nhưng sự việc khiến mối quan hệ anh em của Nick và Aaron vốn đã chứa nhiều hiềm khích, xa cách từ nhiều năm nay lại thêm phần tệ hại. Trên mạng xã hội , chủ nhân hit I want candy liên tục bày tỏ thái độ bất mãn với anh trai và cay đắng bày tỏ: “Tôi thật sự kinh ngạc trước những lời buộc tội mình, tôi không muốn làm hại đến bất cứ ai, nhất là gia đình của mình”.

Từng là cặp anh em thân thiết với những màn kết hợp đỉnh cao, những năm gần đây, Aaron và Nick ngày càng xa lạ Ảnh: Getty

Ít lâu sau lệnh cấm từ Nick, Aaron lại gây xôn xao trên mạng xã hội khi kể từng bị chị gái quá cố Leslie Carter lạm dụng tình dục còn anh trai thì luôn bắt nạt. “Chị gái tôi đã cưỡng hiếp tôi từ năm 10 đến 13 tuổi, tôi cũng bị hai vũ công khác tấn công tình dục khi mới lên 8 và bị anh trai bạo hành từ nhỏ đến giờ”. Khoảng cách vô hình giữa các thành viên nhà Carter cứ thế ngày một cách xa…

Aaron tiết lộ từng bị chính chị mình cưỡng hiếp Ảnh: AFP

Sau chuỗi ngày căng thẳng, đầu năm 2020, Aaron Carter tìm thấy tình yêu mới bên cô bạn gái mới Melanie Martin. Họ liên tục chia sẻ những hình ảnh thân mật trên mạng xã hội, người ta lại thấy sự phấn chấn hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò của giọng ca sinh năm 1987. Nam ca sĩ từng tính đến chuyện gắn bó lâu dài với Melanie sau những cuộc tình chẳng đi đến đâu, anh không ngại xăm tên người yêu lên mặt, tặng cô chiếc nhẫn kim cương quý giá như một tín vật cầu hôn. Thế nhưng, đến tháng 3.2020, tình yêu một lần nữa phản bội Aaron khi anh bị bạn gái hành hung và phải nhờ cậy đến cảnh sát can thiệp. Trên mạng xã hội, Aaron cay đắng tiết lộ anh bị Melanie Martin lừa dối, đối xử tệ bạc và tuyên bố cả hai đã chấm hết.

Nam ca sĩ hết hợp rồi tan với bạn gái từng hành hung mình Ảnh: Instagram NV

Vừa bày tỏ sự háo hức vì sắp làm bố, Aaron đã vội bỏ bạn gái đang mang bầu để đi theo tình mới Ảnh: Instagram NV

Ít lâu sau khi chia tay, hai người lại quay lại, Aaron vui mừng báo tin bạn gái đang mang thai và háo hức được làm bố. Đến cuối tháng 4, nam ca sĩ lại bỏ quên Melanie Martin cùng đứa con chưa chào đời. Anh công khai tình tứ bên bạn gái mới Viktoria Alexeeva và đang trải qua chuỗi ngày cách ly cùng người đẹp này. Sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm, đời tư của Aaron Carter giờ đây vẫn là một mớ hỗn độn.