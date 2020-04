Lindsay Lohan: 'Nữ hoàng tuổi teen' tiêu tan sự nghiệp vì mải vào tù ra tội

Sao nữ 8X cũng nhanh chóng bộc lộ tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình khi bước chân vào con đường nghệ thật. 11 tuổi, cô đã "quậy" tưng bừng trên màn ảnh với The Parent Trap (Bẫy phụ huynh). Bằng gương mặt lém lỉnh, thơ ngây cùng đôi mắt thông minh, lanh trí, cô bé đến từ New York đã hóa thân xuất sắc thành cặp chị em sinh đôi Hallie Parker và Annie James. Tác phẩm “làm mưa làm gió” trên màn ảnh và lần đầu tiên, Lindsay Lohan được khán giả nhớ mặt gọi tên thay vì nhầm lẫn với cô bé xinh xắn nào đó xuất hiện trên sóng truyền hình. Sau Bẫy phụ huynh, cô tiếp tục khẳng định bản thân là một tài năng không đợi tuổi thông qua các tác phẩm tuổi teen khác như: Life-size, Get a Clue, Freaky Friday rồi chạm đến đỉnh cao diễn xuất với Confessions of a Teenage Drama Queen và đặc biệt là Mean Girls (2004) - tác phẩm học đường kinh điển của màn ảnh xứ cờ hoa…