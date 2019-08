Lindsay Lohan phủ nhận đang hẹn hò Thái tử Ả Rập

Trang báo nói trên dẫn lời nguồn tin thân cận rằng sao phim Mean Girls và người thừa kế ngai vàng của Ả Rập đang giữ mối quan hệ thân thiết. Mỹ nhân đình đám một thời của Hollywood được Thái tử Mohammad bin Salman đưa đón bằng phi cơ riêng, tặng những món quà đắt đỏ thậm chí không ngần ngại đưa cho “bạn gái” một chiếc thẻ tín dụng để cô tiêu xài thoải mái. Tin đồn còn đề cập rằng nhiều bạn bè của Lindsay Lohan cũng thừa nhận nữ diễn viên và Thái tử Ả Rập đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Những thông tin trên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì sau nhiều năm lụi tàn danh tiếng lẫn nhan sắc, Lindsay Lohan đang có cơ hội đổi đời nhờ tìm được người đàn ông giàu có, quyền lực.

Tuy nhiên, đại diện của nữ diễn viên 33 tuổi cho biết hai người chỉ gặp nhau một lần cách đây một năm trước khi họ chạm mặt tại một cuộc đua công thức một. Người này cũng phủ nhận chuyện Thái tử Mohammad bin Salman đã tặng cho Lindsay Lohan một chiếc thẻ tín dụng giá trị. Giải thích về việc nhiều bạn bè của nữ nghệ sĩ khẳng định nhiều lần chứng kiến cô và thái tử nhắn tin qua lại với nhau trước khi thiết lập một mối quan hệ lãng mạn, phía Lindsay Lohan cũng khẳng định đó chỉ là những thông tin không chính xác.

Những năm qua, nữ diễn viên không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thay vào đó, cô tập trung cho việc kinh doanh và ổn định cuộc sống riêng ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, Lindsay Lohan đã chuyển đến sống ở Dubai từ nhiều năm nay và người dân nơi đây tỏ ra vô cùng yêu thích, mến mộ mỹ nhân đình đám một thời của Hollywood. Thậm chí, nữ diễn viên còn có ý định sẽ sản xuất một bộ phim nữ quyền, khai thác cuộc sống, văn hóa Trung Đông đặc biệt là sở thích thể thao của phái đẹp.

Hoạt động nghệ thuật từ khi mới là cô bé lên 12 tuổi, Lindsay Lohan là một tài năng không đợi tuổi với diễn xuất ấn tượng trong The Parent Trap (1998). Những bộ phim sau đó như: Mean Girls, Freaky Friday, Get a Clue, Herbie: Fully Loaded... đã đưa cô trở thành thần tượng hàng đầu của nhiều thiếu niên Mỹ thời bấy giờ. Sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao thì Lindsay Lohan dần chìm trong tiệc tùng, ma túy và những lần vào tù, cai nghiện rồi lại tái nghiện.

Những năm gần đây, tên tuổi của Lindsay Lohan không còn được săn đón như trước. Cô thường xuyên bị chê vì ngoại hình già nua, xấu xí so với tuổi thực, cùng với đó là lối sống tiệc tùng thác loạn. Năm 2016, nữ diễn viên sinh năm 1986 hẹn hò rồi đính hôn với triệu phú người Nga Egor Tarabasov. Tuy nhiên cách đó không lâu, họ nhanh chóng đường ai nấy đi sau khi Lindsay Lohan bị hôn phu hành hung không thương tiếc trên bãi biển.