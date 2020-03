Sao Hollywood đồng loạt tự cách ly tại nhà phòng dịch Covid-19

Nam ca sĩ John Legend, người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2019 cùng bà xã Chrissy Teigen đã thực hiện cách ly từ nhiều ngày qua nhằm "né" Covid-19. Cặp sao dành thời gian thư giãn bên gia đình để bù đắp cho những khi bận rộn vì lịch trình dày đặc. Giọng ca All of me cũng tranh thủ giao lưu với fan trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ 40 tuổi cho biết việc cách ly là vô cùng quan trọng và điều đó không quá nhàm chán như nhiều người vẫn tưởng

Ảnh: Instagram NV