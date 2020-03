Nam ca sĩ Aaron Carter bị bạn gái hành hung

Aaron Carter và Melanie Martin công khai hẹn hò từ đầu năm nay, họ thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật lên mạng xã hội . Ngôi sao 33 tuổi cũng bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với bạn gái mới bằng việc xăm tên cô lên trán. Theo Daily Mail, giọng ca I’m all about you thậm chí còn đưa người yêu đến một cửa hàng trang sức và tặng cô chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 80.000 USD (gần 1,9 tỉ đồng). Nhiều người cho rằng đây là món quà kỷ niệm tình yêu mà ngôi sao đào hoa này muốn tặng Melanie Martin trong khi số khác đoán rằng họ đang nghĩ đến mối quan hệ lâu dài và đây chẳng khác nào tín vật cầu hôn.