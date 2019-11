Aaron Carter sút cân trầm trọng, phải nhập viện vì kiệt sức

Trên Instagram cá nhân, em trai của Nick Carter - thành viên nhóm nhạc đình đám Backstreet Boys, đã phải điều trị tại bệnh viện Ascension Sacred Heart, bang Florida hôm 14.11 sau khi kiệt sức vì làm việc quá mức. Mẹ của nam ca sĩ đã túc trực bên cạnh con trai để chăm sóc cho anh tốt nhất. Trong hình ảnh được chia sẻ trên Instagram, Aaron Carter ngủ thiếp trên giường bệnh, để lộ gương mặt gầy gò, mệt mỏi sau thời gian dài chạy show và đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý cũng như chuyện gia đình.

Aaron nhập viện và được mẹ chăm sóc chu đáo ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo tiết lộ của mẹ nam ca sĩ, chủ nhân hit I want candy đã đến thăm bà vào 14.11. Nghệ sĩ sinh năm 1987 lập tức khiến mẹ bàng hoàng với ngoại hình sút cân đáng báo động. Bà cho biết hiện con trai chỉ ở mức 115 pounds (khoảng 52kg), trong quá khứ, Aaron Carter từng là chàng chai rắn rỏi, khỏe mạnh và duy trì mức cân nặng gần 160 pounds (khoảng 72,5kg). Nhiều người hâm mộ không khỏi lo ngại trước sức khỏe thể chất và tinh thần hiện tại của nghệ sĩ 8X đồng thời để lại bình luận mong anh chóng hồi phục.

Trang TMZ nhận định tình trạng hiện tại của nam nghệ sĩ 32 tuổi có thể do xuất phát từ việc anh thường xuyên đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý cũng như vấp phải những mâu thuẫn gần đây với anh trai Nick Carter. Giữa tháng 9 vừa qua, Nick Carter đã yêu cầu tòa ban hành lệnh cấm em trai đến gần gia đình mình, đặc biệt là người vợ đang mang thai ở những tháng cuối thai kỳ. Được biết, quyết định của ngôi sao nhóm Backstreet Boys xuất phát từ việc Aaron từng dọa sẽ giết chết chị dâu và cháu.

Trước khi mâu thuẫn như hiện tại, Nick và Aaron Carter từng là cặp anh em tài năng, gắn bó một thời ẢNH: SHUTTERSTOCK

Hành động của anh trai khiến ngôi sao 32 tuổi chịu không ít đả kích, căng thẳng và giận giữ. Giọng ca sinh năm 1987 sau đó tiết lộ lý do anh trai mình yêu cầu lệnh cấm trên là bởi nam ca sĩ đã đứng về phía các nạn nhân từng bị Nick Carter quấy rối tình dục. Theo Aaron, động thái pháp lý của anh trai không chỉ nhằm răn đe mình mà còn để bịt miệng các nạn nhân nói trên. Không lâu sau ồn ào với Nick, Aaron tiếp tục gây sốc khi đăng đàn tố chị gái quá cố Leslie Carter từng cưỡng hiếp mình năm 10 tuổi.

Aaron sinh năm 1987, nam ca sĩ cùng các anh chị em khác là những giọng ca nổi tiếng vào cuối thập niên 1990. Nếu như Nick Carter có sự nghiệp đầy hào quang với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại Backstreet Boys thì Aaron Carter lại là “hoàng tử nhạc pop” nổi đình nổi đám với vẻ điển trai, phong độ và sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như: Do you remember, Oh Aaron, I’m all about you, I want candy… Tuy nhiên, sự nghiệp của giọng ca 32 tuổi chóng tàn vì anh mải ăn chơi, nghiện ngập và gặp các vấn đề tâm lý. Năm 2017, nam ca sĩ từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa. Hồi 2018, Aaron Carter tái xuất làng nhạc sau 15 năm vắng bóng với album Love nhưng không đem lại thành công như thuở hoàng kim.