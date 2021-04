Amber Heard muốn tòa hủy đơn kiện của Johnny Depp

Ngày 22.4 tờ Deadline đưa tin phía Amber Heard kêu gọi thẩm phán tòa án Virginia (Mỹ) hủy bỏ vụ kiện Johnny Depp tố cáo vợ cũ bôi nhọ danh dự vì một bài báo mà cô đã viết trên tờ The Washington Post. Theo lý luận của luật sư đại diện cho Amber Heard, Johnny Depp đã thua kiện tờ The Sun hồi cuối tháng 11.2020 và điều này đồng nghĩa với việc nam diễn viên là "kẻ đánh vợ", khiến những thông tin trong bài báo do The Washington Post đăng tải đều hợp lý.

"Bản án tại Anh đã chứng minh rằng các thông tin Amber Heard chia sẻ trên báo là sự thật. Ông Depp đã nhiều lần bạo hành và khiến cô ấy lo sợ cho tính mạng của mình. Do đó, theo quy định của pháp luật, ông Depp hoàn toàn không có cơ hội thắng kiện và đơn khiếu nại của Depp chống lại cô Heard nên được bác bỏ toàn bộ", luật sư của sao phim Aquaman viết trong đơn gửi tòa. Cho đến nay Johnny Depp vẫn chưa lên tiếng về động thái mới của Amber Heard. Được biết người đẹp sinh năm 1986 đã yêu cầu một phiên điều trần vào ngày 28.5 tới.

Tháng 11.2020, thẩm phán Andrew Nicol của Tòa án Tối cao London ra phán quyết rằng tờ The Sun "có đủ bằng chứng và cơ sở" khi viết Johnny Depp (58 tuổi), ngôi sao của series phim Cướp biển vùng Caribê đánh đập vợ cũ Amber Heard (35 tuổi) một cách thô bạo trong mối quan hệ hôn nhân 5 năm đầy sóng gió. Ngày 26.3 vừa qua Tòa án Tối cao London tiếp tục bác đơn kháng cáo của Johnny Depp, khẳng định các phiên xử vụ kiện vào năm ngoái là công bằng, với bằng chứng thấu đáo và không có sai sót nào.

Lùm xùm kéo dài 2 năm với Amber Heard ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng và uy tín của Johnny Depp. Warner Bros. nhanh chóng đưa ra yêu cầu nam diễn viên từ bỏ vai Grindelwald trong loạt phim Fantastic Beasts and Where to Find Them sau khi Johnny Depp thua kiện tờ The Sun. Nhiều khả năng, Johnny Depp không thể xuất hiện trong Cướp biển vùng Caribê mùa mới dù anh được công chúng xem là "linh hồn" của thương hiệu phim này. Trái ngược với chồng cũ, Amber Heard vẫn trở lại với vai Mera trong Aquaman 2 mặc làn sóng phản đối từ khán giả.