Angelina Jolie hẹn hò sao nam kém 15 tuổi?

Bên cạnh cuộc chiến pháp lý nảy lửa với Brad Pitt Angelina Jolie đang gây bàn tán xôn xao khi có mối liên kết “đáng ngờ” với The Weeknd - nam ca sĩ kém cô tới 15 tuổi, trong khoảng thời gian gần đây. Theo PageSix hôm 13.7, chưa đầy hai tuần kể từ khi bị phát hiện cùng nhau dùng bữa tối thân mật ở Los Angeles, minh tinh 46 tuổi và giọng ca Blinding Lights lại được nhìn thấy cùng xuất hiện tại buổi biểu diễn riêng tư của Mustafa the Poet vào ngày 9.7.

Lần này, nữ diễn viên phim Maleficent đi cùng với hai con gái Zahara và Shiloh trong khi The Weeknd có mặt cùng với một nhóm bạn. Dẫu không phát hiện có tương tác, thông tin này vẫn khiến tin đồn hẹn hò giữa hai ngôi sao lại một một lần nữa bùng lên. Tuy nhiên, đại diện của hai nghệ sĩ đều không đưa ra phản hồi.

Angelina Jolie và The Weeknd cùng có mặt tại buổi hòa nhạc vào cuối tuần trước. Mặc dù không đi cùng nhau, họ vẫn trở thành tâm điểm bàn tán vì màn xuất hiện "trùng hợp" này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Trước đó, bộ đôi trở thành tâm điểm bàn tán khi rời một nhà hàng ở Santa Monica (Los Angeles) sau khi dùng bữa riêng cùng nhau. Nhiều người cho rằng cả hai thực sự có mối quan hệ đặc biệt, số khác lại nghĩ bộ đôi chỉ gặp nhau để bàn về công việc. Nguyên nhân là bởi The Weeknd đang rất quan tâm đến lĩnh vực diễn xuất kể từ khi xuất hiện trong Uncut Gems. “Rõ ràng là họ không cố gắng che giấu việc gặp gỡ và chắc hẳn là nam ca sĩ 9X đang tập trung vào việc làm phim. Anh ấy nhận lời tham gia loạt phim HBO mới mà mình đóng vai chính”, một nguồn tin tiết lộ với PageSix. Dự án được đề cập có tên The Idol do giọng ca 31 tuổi đóng chính đồng thời tham gia vào khâu viết nhạc.

Bộ đôi lần lượt rời đi sau khi cùng dùng bữa tại một nhà hàng ở Los Angeles hồi cuối tháng 6. Trong khi có nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện mới nhất của Angelina Jolie và The Weeknd chỉ là sự trùng hợp thì không ít người đặt dấu chấm hỏi về mối liên kết giữa hai nghệ sĩ ẢNH: BACKGRID

Tuy nhiên, một người trong cuộc tiết lộ với The Sun rằng cả hai hiện là “bạn bè” và nam ca sĩ 31 tuổi không giấu giếm việc bản thân đã “phải lòng” đàn chị nổi tiếng trong nhiều năm. Dẫu vậy, những lời bàn tán xung quanh cặp nghệ sĩ này vẫn xuất hiện không ngớt. Sợi dây liên quan tới họ cũng được dân mạng “đào” lại.

Trong quá khứ, The Weeknd có thời gian hẹn hò với Selena Gomez . Đáng nói, Brad Pitt lại từng vướng tin đồn tình cảm với nữ ca sĩ xinh đẹp này khi còn là chồng của Angelina Jolie. Cụ thể, các trang tin tiết lộ tài tử đình đám Hollywood đã tán tỉnh Selena tại một lễ trao giải năm 2016, dẫn đến căng thẳng với bà xã. Những thông tin này sau đó đã bị bác bỏ. Về phần The Weeknd, nam ca sĩ đình đám này dường như khá quan tâm đến Angelina Jolie. Hồi 2016, anh từng phát hành ca khúc Party Monster và có nhắc đến tên của đàn chị cũng như Selena Gomez. Bài hát có câu: “Angelina, lips like Angelina/ Like Selena, ass shaped like Selena”.

Giữa lúc liên tục vướng tin đồn tình cảm, Angelina Jolie dành thời gian ở bên các con. Hồi đầu tuần, minh tinh 46 tuổi cùng Pax Thiên và Zahara được nhìn thấy cùng đi mua sắm ở Los Angeles ẢNH: BACKGRID

Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng suy đoán Angelina Jolie và The Weeknd có vẻ hơi khó tin bởi sự cách biệt tuổi tác cũng như nền tảng nghề nghiệp khác nhau của họ song cũng không ít người cho rằng minh tinh sinh năm 1975 không có bất cứ tiêu chuẩn nào đối với chuyện hẹn hò và suy đoán trên chẳng có gì thái quá. Trong quá khứ, cô từng yêu hình mẫu hào hoa như Brad Pitt, kiểu đàn ông nổi loạn giống Billy Bob Thornton thậm chí cả nữ người mẫu Jenny Shimizu.

Mặc dù mối quan hệ giữa Angelina Jolie và nam ca sĩ kém 15 tuổi vẫn là dấu chấm hỏi lớn với công chúng song sau tất cả những căng thẳng dai dẳng với Brad Pitt, fan cho rằng minh tinh quyền lực này xứng đáng được yêu thêm một lần nữa.