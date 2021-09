Angelina Jolie xuất hiện bên sao nam kém 15 tuổi sau tin đồn hẹn hò

Trong loạt ảnh được Daily Mail đăng tải hôm 27.9, Angelina Jolie được nhìn thấy lặng lẽ dùng bữa cùng The Weeknd . Những khoảnh khắc riêng tư của cặp nghệ sĩ nổi tiếng được ghi lại khi họ ăn tối cùng nhau ở nhà hàng Giorgio Baldi thuộc Santa Monica, Los Angeles (Mỹ) vào tối thứ bảy vừa qua. Họ dành khoảng 2 tiếng rưỡi trong không gian riêng tư tại nhà hàng Ý sang trọng và lặng lẽ rời đi cùng nhau. Nữ diễn viên diện nguyên cây đen và đeo khẩu trang. Cô khá thoải mái, bình thản khi bước ra ngoài cùng giọng ca Blinding lights. Angelina Jolie sau đó ngồi vào ghế sau chiếc SUV màu đen của sao nam kém tuổi và họ cùng di chuyển đến biệt thự ở khu Bel-Air trị giá 70 triệu USD của ngôi sao 9X.

Bà mẹ 6 con bình thản rời nhà hàng cùng The Weeknd sau khi dùng bữa. Đến nay, bộ đôi nổi tiếng vẫn chưa phản hồi về mối quan hệ giữa họ

Nhà hàng Ý mà bộ đôi lệch nhau 15 tuổi vừa gặp gỡ cũng chính là địa điểm mà minh tinh 7X và chủ nhân hit Take My Breath lần đầu bị phát hiện cùng nhau vào ngày 30.6 vừa qua. Những khoảnh khắc này sau đó nhanh chóng xuất hiện trên khắp các mặt báo và dấy lên tin đồn cả hai hẹn hò. Đến đầu tháng 7, Angelina Jolie và sao nam sinh năm 1990 bị phát hiện tham dự cùng một buổi hòa nhạc ở Los Angeles nhưng không tương tác cùng nhau khiến mối quan hệ của họ lại gây ra nhiều bàn tán. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ đều không lên tiếng về nghi vấn hẹn hò.

Thời điểm đó, có nguồn tin khẳng định với Page Six rằng hai người không có mối quan hệ tình cảm mà gặp nhau để trao đổi về công việc, cuộc sống. Cả hai cũng không cố gắng che dấu việc gặp gỡ nhau. The Weeknd đang tập trung vào dự án phim mới trên HBO nên có thể anh muốn nhận được lời khuyên từ đàn chị. Ngoài ra, nguồn tin của E! Online tiết lộ thêm rằng họ trở nên gắn bó vì có chung tình yêu dành cho đất nước Ethiopia. Đây là quê hương của nam ca sĩ 9X đồng thời là nơi minh tinh phim Maleficent nhận nuôi con gái Zahara.

Trước khi bị truyền thông và công chúng liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ với Angelina Jolie, The Weeknd từng có thời gian hẹn hò với Selena Gomez và Bella Hadid . Trong khi đó, sao nữ 46 tuổi đang vướng vào cuộc chiến dai dẳng, gay gắt với chồng cũ Brad Pitt kể từ khi họ đệ đơn ly hôn hồi 2016. Không chỉ vướng nghi vấn hẹn hò The Weeknd, Angelina Jolie trước đó còn gây bàn tán khi đôi lần ghé thăm nhà Jonny Lee Miller New York khi cô cùng các con đến thành phố này du lịch cách đây khoảng 3 tháng, từ đó rộ tin đồn cô “nối lại tình xưa” với chồng cũ. Trước những lời đồn thổi, bà mẹ 6 con tỏ thái độ bình thản, phớt lờ.