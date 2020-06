Ảnh cưới lung linh của cựu thành viên Wonder Girls

Hyelim (tên đầy đủ Woo Hyelim) là cựu thành viên nhóm Wonder Girls. Cô là người bổ sung vào nhóm sau khi Sunmi rời đi vì muốn tập trung học hành. Trong những năm Hye Rim ca hát cùng Wonder Girls, nhóm đạt thành công lớn với các hit Be my baby, Like this, Why So Lonely…

