Âu Dương Chấn Hoa đóng lại vai diễn kinh điển Tống Từ sau hơn 20 năm

Theo JayneStars hôm 9.1, Âu Dương Chấn Hoa chính thức trở lại màn ảnh với vai Tống Từ - nhân vật từng được nam nghệ sĩ kỳ cựu thể hiện rất thành công trong Witness to a Prosecution (Bức màn bí mật) phát sóng năm 1999. Bộ phim mới mang tên New Witness to a Prosecution được sản xuất bởi ekip Đại lục chứ không phải TVB như phiên bản cách đây 22 năm.