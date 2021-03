'Avatar' vượt mặt 'Avengers: Endgame', tái lập kỷ lục phim ăn khách nhất mọi thời đại

Tài khoản mạng xã hội của phim nhanh chóng gửi lời cảm ơn đến khán giả của đất nước tỉ dân: “Người hâm mộ của chúng tôi ở Trung Quốc đã đến xem Avatar trên màn ảnh rộng vào cuối tuần này! Vương miện này thuộc về Na'vi Nation và điều đó đã không thể xảy ra nếu không có các bạn". Phía Marvel Studios cũng gửi lời chúc mừng đối thủ trên Facebook có dấu tích xanh: "Chúc mừng đạo diễn James Cameron, Jon Landau và tất cả Na'vi Nation đã giành lại ngôi vương phòng vé. We love you 3000 Avatar (Love you 3000 là câu nói nổi tiếng trong Avengers: Endgame)".