James Cameron trở lại New Zealand quay phần mới của 'Avatar'

Thông tin trên được trang Rolling Stone tiết lộ trong bài viết đăng tải cuối tuần qua. Sự trở lại của Avatar trên phim trường đánh dấu tác phẩm lớn đầu tiên của Hollywood quay lại tiến trình sản xuất sau thời gian bị trì hoãn vì dịch Covid-19. Trước đó ít ngày, nhà sản xuất Jon Landau đã tiết lộ thông tin này thông qua bài viết trên Instagram cá nhân. “Các set quay của Avatar đã sẵn sàng, chúng rôi không thể hào hứng hơn khi quay trở lại New Zealand vào tuần tới”, vị này bày tỏ sự hào hứng. Nguyên nhân khiến dự án Avatar 2 cùng các phần tiếp theo của thương hiệu tỉ đô này được khởi động trở lại là bởi New Zealand đã có công tác phòng chống dịch tốt, giúp đây trở thành địa điểm quay phim an toàn ở thời điểm hiện tại.

Một góc trường quay phần mới của Avatar ẢNH: INSTAGRAM JON LANDAU

Theo Variety, kể từ năm ngoái, việc quay Avatar đã được luân phiên giữa các phim trường ở Kumeu và Wellington (New Zealand). Ê-kíp có thể tranh thủ quay phim ở địa điểm này trong khi các thiết bị, bối cảnh cần thiết sẽ được lắp đặt hoặc xây dựng ở một địa điểm kia nhằm tận dụng tối đa thời gian. Lịch quay luân phiên giữa 2 nơi cũng cho phép đội ngũ sản xuất hậu kỳ và hiệu ứng hình ảnh bắt tay vào làm việc mà không phải chờ đến những phút cuối cùng.

Trong giai đoạn cách ly vì dịch Covid-19, quá trình sản xuất cũng không vì thế mà bị “đóng băng”. Chia sẻ trên tạp chí Empire trước đó không lâu, đạo diễn James Cameron tiết lộ khi Covid-19 bùng phát dữ dội, thay vì ngồi chờ dịch bệnh được kiểm soát, ông và đội ngũ của mình đã bắt tay thực hiện những công đoạn sản xuất từ xa. “Mọi người ở hai công ty Weta Digital và Lightstorm đều làm việc tại nhà trong khả năng cho phép. Dự án của tôi đang vào khâu sử dụng máy quay ảo và rất nhiều thứ sau đó, vì vậy, tôi có thể tranh thủ dựng phim được một chút”, nhà làm phim từng đoạt giải Oscar nói them.

James Cameron luôn biết cách tận dụng tối đa thời gian để sản xuất ''con cưng" của ông. Với việc sản xuất linh động và trở lại phim trường kịp thời khiến người hâm mộ có thể thưởng thức được phần 2 của Avatar đúng dự kiến ẢNH: SHUTTERSTOCK

Theo Rolling Stone, mặc dù có khoảng thời gian bị trì hoãn vì dịch bệnh, Avatar 2 vẫn được thiết lập ngày phát hành vào 17.12.2021. Trang này tiết lộ đạo diễn James Cameron đang quay 4 phần tiếp theo cùng lúc, các phần này dự kiến được trình làng lần lượt vào cuối năm 2023, 2025 và 2027. Với sự trở lại hoành tráng này, người hâm mộ đang kỳ vọng các phần tiếp theo của Avatar sẽ giành lại danh hiệu "phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại" vừa bị Avengers: Endgame chiếm giữ vào năm ngoái.