'Bạn trai tôi là hồ ly' khiến khán giả ngỡ ngàng bởi cú twist gây sốc

Plot twist - những nút thắt không tưởng hay còn được hiểu là những pha "lật kèo" gây sốc, là yếu tố không thể thiếu để tạo nên sự gay cấn, kịch tính của một bộ phim. Nếu được cài cắm hợp lý, chúng sẽ tạo nên bước ngoặt thay đổi cả câu chuyện cũng như góc nhìn của khán giả về một sự kiện, nhân vật nào đó. Tập mới nhất của Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the Nine Tailed) là ví dụ điển hình trong việc thiết lập plot twist khéo léo, gay cấn. Những tình tiết mới này khiến siêu phẩm truyền hình của đạo diễn Kang Shin Hyo nhận nhiều lời khen từ các “mọt phim” Hàn, làm khán giả “đứng ngồi không yên” trong khi chờ đợi những sự thật chuẩn bị được vén màn.