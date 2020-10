Phim hồ ly quy tụ Lee Dong Wook và Kim Bum mở đầu hấp dẫn

Theo thống kê của Nielsen Korea, Tale of the Nine Tailed của đài tvN đã đạt rating toàn quốc (người xem trung bình) ở mức 5,804% (tập 1, phát sóng tối 7.10) và 5,557% (tập 2, chiếu tối 8.10). Trong hai ngày ra mắt đầu tiên, bộ phim đều đứng đầu tỷ suất khán giả so với các tác phẩm chiếu cùng khung giờ. Bên cạnh chỉ số rating, thì xu hướng phản hồi của người xem với Bạn trai tôi là hồ ly cũng rất tích cực.

Tale of the Nine Tailed để lại dấu ấn ngay trong 2 tập mở màn với các tình tiết dồn dập kích thích. Không giới thiệu nhân vật quá dài dòng, 2 tập đầu tiên của bộ phim nhanh chóng đem đến sự kịch tính khi xoay quanh hành trình “diệt quái” của nhân vật hồ ly 9 đuôi ngàn tuổi Lee Yeon ( Lee Dong Wook đóng) và sự biến mất kỳ lạ của bố mẹ cô bé Nam Ji Ah.

Sau quãng thời gian dài để khán giả mong ngóng, Tale of the Nine Tailed chính thức lên sóng và đạt thành tích khả quan ẢNH: POSTER PHIM

Các cảnh quay hành động và kỹ xảo được đoàn làm phim Tale of the Nine Tailed xử lý khá “mượt”, không đem lại cảm giác giả tạo. Những câu chuyện và nhân vật trong truyền thuyết Hàn Quốc được lồng ghép khéo léo. Sự kết hợp giữa yếu tố giả tưởng và điều tra phá án cũng gây ấn tượng với người xem. Đặc biệt, Bạn trai tôi là hồ ly còn có không ít phân đoạn và câu thoại hài hước, giải trí

Về tình tiết, nhân duyên giữa Lee Yeon và Nam Ji Ah lúc lớn (Jo Bo Ah) cũng được hé lộ trong 2 tập đầu Tale of the Nine Tailed. Hóa ra, vẻ ngoài của Nam Ji Ah giống hệt người yêu của Lee Yeon. Kiếp trước, người yêu của Lee Yeon không may qua đời, khiến anh khổ sở. Qua mấy trăm năm, chàng hồ ly vẫn không ngừng tìm kiếm người yêu chuyển kiếp, nhưng đều vô vọng. 2 tập đầu Bạn trai tôi là hồ ly cũng có nhiều chi tiết úp mở và suy đoán khả năng Nam Ji Ah là kiếp sau của người yêu Lee Yeon.

2 tập đầu bộ phim có nhiều cảnh hành động đẹp mắt ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Không chỉ mong ngóng tìm người yêu, Lee Yeon còn mệt mỏi giải quyết hậu quả của cậu em trai thâm độc Lee Rang (Kim Bum). Khác với anh trai Lee Yeon, Lee Rang là một con hồ ly ác hiểm và hành động bất chấp hậu quả, gây hại cho con người. Lối sống trái ngược, hai anh em hồ ly này không ít lần “động tay động chân” với nhau.

Trong tập 1 và 2 Tale of the Nine Tailed, những khoảnh khắc Lee Dong Wook và Kim Bum xuất hiện trong cùng một khung hình khiến khán giả phấn khích. Nếu như Lee Dong Wook tỏa ra nét ma mị khó cưỡng thì Kim Bum cho thấy phong cách bad boy quyến rũ. Gương mặt điển trai, phong thái cuốn hút và lối diễn ăn ý của hai chàng “hồ ly” này làm bùng nổ truyền hình xứ kim chi.

Nhan sắc bùng nổ của hai anh em hồ ly Kim Bum (trái) và Lee Dong Wook trong tác phẩm ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Riêng sự trở lại màn ảnh nhỏ của Kim Bum với Bạn trai tôi là hồ ly được fan lẫn dư luận chú ý. Ở tuổi 31, anh vẫn rất trẻ trung và nổi bật. Dù đảm nhận vai diễn Lee Rang ác độc trong tác phẩm, mỹ nam 9X vẫn được lòng khán giả nhờ vẻ ngoài quá bảnh bao và đẹp trai không góc chết.

Tale of the Nine Tailed (tựa Việt: Bạn trai tôi là hồ ly hay còn gọi Cửu vĩ hồ truyện) do Han Woo Ri viết kịch bản, Kang Shin Hyo làm đạo diễn. Phim đến với người xem tối thứ 4 - 5 hằng tuần trên tvN.