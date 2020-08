Song Seung Hun và 4 tài tử nổi tiếng tổ chức fan meeting chung

Tối 14.8 (giờ địa phương), fan meeting có tên Man and mission của 5 nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc dưới trướng công ty King Kong by Starship bao gồm Song Seung Hun, Lee Dong Wook, Kim Bum, Yoo Yeon Seok và Lee Kwang Soo đã được diễn ra. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , fan meeting đã được chuyển thành hình thức phát sóng trực tuyến nhưng vẫn thu hút số lượng lớn người xem. Được biết, cả 5 nam diễn viên đều có độ tuổi ngoài 30 và thậm chí Song Seung Hun đã bước qua tuổi 44 vào năm nay.