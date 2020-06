Song Seung Hun bị chê là 'ông chú hết thời' trong phim mới

Dinner Mate là bộ phim truyền hình mới nhất có sự tham gia của Song Seung Hun trong vai nam chính. Trong phim, nam diễn viên vào vai tiến sĩ tâm lý Kim Hae Kyung tài giỏi, tận tâm với công việc và có niềm đam mê to lớn với ẩm thực. Sau khi chứng kiến nữ chính Woo Do Hee (Seo Ji Hye) bị bạn trai lừa dối, Kim Hae Kyung đã thể hiện sự quan tâm ấm áp của mình ẩn đằng sau vẻ mặt lạnh lùng.

Dinner Mate cũng có sự góp mặt của ca sĩ thần tượng Son Na Eun nhóm A Pink trong vai Jin No Eul - một cô gái có mối quan hệ lãng mạn với nam chính. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ đã trở nên chán nản khi thất bại trong tình yêu. Thông qua việc ăn tối cùng nhau, họ bắt đầu có lại những cảm xúc lãng mạn và gần gũi hơn với đối phương nhờ thức ăn.

Song Seung Hun trở lại đóng phim với dự án Dinner Mate. ẢNH: POSTER PHIM

Dù sở hữu rating khá ổn ở những tập mở đầu nhưng tài tử Trái tim mùa thu lại nhận về những ý kiến tiêu cực bởi diễn xuất một màu, không hề có tiến bộ dù đã đóng phim lâu năm. Mô típ phim oan gia ngõ hẹp, tình yêu định mệnh cũ rích khiến phần lớn người xem có phần nhàm chán. Những tình huống oái oăm mà biên kịch cài cắm để tạo ra bầu không khí lãng mạn, hài hước cho bộ phim đã không đủ để giữ chân khán giả ở lại với Dinner Mate.

Ngoài ra, Song Seung Hun còn bị chê là "ông chú hết thời" hay "trâu già gặm cỏ non" bởi diễn viên đóng vai nữ phụ Jin No Eun thua anh đến tận 18 tuổi. Xuất thân là ca sĩ thần tượng, khả năng nhập vai của Son Na Eun là một điểm trừ lớn cho bộ phim. Không những thế, khách mời tập 6 là Dara (2NE1) trong vai bệnh nhân bị rối loạn tâm lý ăn uống trầm trọng cũng bị chê tơi bời bởi cảnh phim quá vụng về, gượng gạo. Điểm sáng duy nhất của Dinner Mate chính là Woo Do Hee (Seo Ji Hye) với diễn xuất ổn định, gương mặt đẹp và thần thái thu hút khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn hình.

Song Seung Hun sánh vai với nữ phụ Son Na Eun. ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Chính vì thế, rating Dinner Mate dần giảm dù tập 1 phim đạt được 4,8% và 6,1% (mỗi tập 2 phần). Ở tập 8 mới phát hành tối 23.6 vừa qua, phim thu về rating lần lượt là 3,4% và 4,8% theo dữ liệu của Nielsen Korea. "Đóng yêu đương cùng người đáng tuổi con mình, anh ta điên rồi sao?", "Song Seung Hun cứ đơ mãi vậy nhỉ? Bao nhiêu năm sao tốt lên được thế", "Một ông chú hết thời và một bình hoa di động", "Bộ phim quy tụ sao diễn dở của năm đây rồi", "Có ai nghỉ xem từ tập 1 như tôi không?", "Cả Son Na Eun lẫn Song Seung Hun cứ cố chấp đi diễn vậy?", "Tội nghiệp Seo Ji Hye phải gánh vác cho đồng nghiệp"... là những bình luận nhận về nhiều lượt thích nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Dinner Mate được chuyển thể từ webtoon Shall We Eat Dinner Together? với kịch bản bám sát tác phẩm gốc. Bộ phim hiện đã đi được nửa chặng đường và tiếp tục lên sóng thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên đài trung ương Hàn Quốc MBC.