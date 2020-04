Sao Hàn 'tiếc đứt ruột' vì bỏ lỡ vai trong loạt bom tấn truyền hình

Trước sự phản ứng tiêu cực từ đám đông, Suzy đành từ chối tham gia dự án. Vai diễn Hong Seol sau đó đã được giao cho Kim Go Eun, ngôi sao trước đó chỉ được biết đến với các dự án điện ảnh. Dẫu bộ phim gây thất vọng với kết thúc "lãng xẹt" dành cho cặp đôi chính, khán giả không thể phủ nhận một điều rằng nữ diễn viên họ Kim đã làm tốt vai trò của Hong Seol. Cheese in the Trap cũng là bàn đạp đưa sao nữ sinh năm 1991 gây ấn tượng với khán giả truyền hình trước khi gây sốt màn ảnh nhỏ với siêu phẩm Goblin

Ảnh: tvN