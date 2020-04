Lee Min Ho thân mật với nữ phụ xinh đẹp trong phim mới

Loạt ảnh mới trong The King: The Eternal Monarch xoay quanh hai nhân vật hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) và nữ thủ tướng Gu Seo Ryung (Jung Eun Chae) trong trạng thái khá gần gũi.

Người đẹp dựa vào vị vua và thì thầm một cách bí ẩn. Hoàng đế Lee Gon cùng nụ cười mỉm cũng đáp lại sự thân mật này và tiến sát đến nữ thủ tướng Gu Seo Ryung để trò chuyện. Sau đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy căng thẳng.

Những khoảnh khắc gần gũi của hai diễn viên trong tác phẩm ẢNH: HWA&DAM PICTURES

Nhà sản xuất Hwa&Dam Pictures chia sẻ về bộ đôi trong tác phẩm: “Vai vua và thủ tướng do Lee Min Ho và Jung Eun Chae đóng, là hai con người không còn lựa chọn nào khác ngoài cách phải cùng tồn tại”. Phía đoàn làm phim cũng hứa hẹn: “Mọi người hãy đón chờ sự biến đổi diễn xuất của Lee Min Ho và Jung Eun Chae, cũng như xem một “phản ứng hóa học” mới giữa hai nhân vật vua và thủ tướng”.

Những hình ảnh trên cùng tiết lộ của nhà sản xuất The King: The Eternal Monarch khiến khán giả đứng ngồi không yên vì mong ngóng.

Lee Min Ho cùng Jung Eun Chae trong phim The King: The Eternal Monarch (ảnh trên) và trong lần hợp tác 10 năm trước ẢNH: HWA&DAM PICTURES, CHỤP MÀN HÌNH RSONG

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời khen về sự kết hợp độc lạ giữa nam thần Lee Min Ho và mỹ nhân sang chảnh Jung Eun Chae. Nhan sắc của cả hai được tán thưởng là làm tỏa sáng cả khung hình khi đứng chung. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng Jung Eun Chae quá xứng đôi với Lee Min Ho. Vài bình luận còn hy vọng nam chính và nữ phụ sẽ có nhiều cảnh riêng trong The King: The Eternal Monarch. Được biết, Lee Min Ho và Jung Eun Chae từng hợp tác trong một quảng cáo nước giải khát hồi năm 2010. Tạo hình của Jung Eun Chae trong The King: The Eternal Monarch ẢNH: HWA&DAM PICTURES

Ở The King: The Eternal Monarch, Jung Eun Chae hóa thân thành Gu Seo Ryung, nữ thủ tướng trẻ nhất và đầu tiên của Hàn Quốc . Cô là người đầy tham vọng và bất chấp thủ đoạn để đạt được quyền lực. Cô có cảm tình với Lee Gon (Lee Min Ho đóng). Biết anh để mắt đến người khác, cô bắt đầu ghen tuông và tự đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm.

Theo nội dung phim, vai diễn của Jung Eun Chae trong tác phẩm sẽ có cuộc đối đầu với nhân vật nữ chính Jung Tae Eul (Luna) do Kim Go Eun đóng. Trước đó, tạo hình của người đẹp họ Jung trong The King: The Eternal Monarch cũng đã được công bố. Vẻ đẹp sắc sảo của cô được đánh giá cao và được nhận xét là có phần nổi bật hơn cả nữ chính Kim Go Eun.

The King: The Eternal Monarch dự kiến sẽ phát sóng từ ngày 17.4 tới trên SBS.