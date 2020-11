Bị hỏi về mối quan hệ với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My nói gì?

Doãn Hải My là thí sinh gây chú ý từ đầu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích học tập ấn tượng. Song cô chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc cùng giải phụ Người đẹp tài năng. Thành tích này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, về phía người đẹp sinh năm 2001, cô cho biết: “Dù Hoa Hậu Việt Nam đã kết thúc, nhưng dư âm của chuyến hành trình đầy kỷ niệm này vẫn khiến bản thân My bồi hồi mỗi khi nhắc đến”.

Doãn Hải My tâm sự khi trở về sau lần “chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc này, cô nhớ về những ngày “thức khuya dậy sớm" để tập luyện cùng các thí sinh. Người đẹp chia sẻ: “Nhớ ngày đầu tiên đi trên đôi giày cao gót trình diễn trước hàng ngàn khán giả và truyền hình trực tiếp . Nhớ những lúc mệt mỏi tưởng chừng như muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại tự động viên bản thân mình cố gắng vượt qua. Nhớ cả những lần được xướng tên ở những vị trí, giải thưởng đã nỗ lực hết mình đạt được. Và nhớ nhất là những giọt nước mắt, những cái nắm tay, những cái ôm mà chị em thí sinh trao cho nhau thay cho tình cảm đã gắn bó gần 2 tháng trời. Chúng mình đã cố gắng hết mình, thể hiện bản thân một cách tốt nhất và ai cũng xứng đáng là người chiến thắng”.

Doãn Hải My giành giải Người đẹp tài năng cùng thành tích Top 10 chung cuộc Ảnh: BTC

Nói về sự khác biệt sau khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My thừa nhận cuộc thi là cột mốc đánh dấu khi cô bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu như trước đây, người đẹp là một cô gái nhẹ nhàng, hơi yếu đuối thì ở thời điểm hiện tại, nữ sinh Đại học Luật trở nên năng động hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Cô nói: “My tự hào vì mình đã cố gắng và đạt được những thành quả nhất định. Giờ là lúc My vững tin bước từng bước chắc chắn trên con đường mình đã chọn và tiếp tục thu nhặt kinh nghiệm để ngày một hoàn thiện bản thân”.

Chia sẻ thêm về việc chỉ dừng chân tại Top 10 chung cuộc dù trước đó, bản thân từng được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, Doãn Hải My gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ mình từ ngày đầu cuộc thi đến thời điểm hiện tại. Cô cho rằng dù ở vị trí nào cũng cảm thấy mình chiến thắng vì vượt qua được bản thân. “Đó là mục đích khi My đến với Hoa hậu Việt Nam. Hơn nữa, sự yêu mến của khán giả, của công chúng dành cho My là một phần thưởng to lớn đối với một thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc mà không phải ai cũng có được”, người đẹp sinh năm 2001 bày tỏ.

Người đẹp khẳng định bản thân không tiếc nuối với những gì đã thể hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh: BTC

Theo Hải My, khi quyết định “chinh chiến" tại Hoa hậu Việt Nam 2020 , cô luôn nỗ lực hết mình trong từng vòng thi. Bởi lẽ người đẹp quan niệm một khi bản thân đã dành hết tâm huyết thì dù kết quả có thế nào cũng không hối tiếc. “Hiện tại My đã ngay lập tức trở về cuộc sống bình thường với học tập, rèn luyện cũng như phát triển bản thân. My là một cô gái làm gì cũng có kế hoạch và mục tiêu. Khi nào có kế hoạch mới My sẽ tiết lộ. Còn hiện tại, mọi dự án chỉ ở giai đoạn mới bắt đầu, chưa thể nói được gì nhiều”, cô bộc bạch.

Sau cuộc thi, mối quan hệ của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cũng được dư luận quan tâm khi nam cầu thủ dành những cử chỉ thân mật cho người đẹp trước sự chứng kiến của mọi người. Nói về điều này, ứng viên sinh năm 2001 cho biết: “Mỗi người sẽ có một mối quan tâm khác nhau. Người thì quan tâm tới công việc, người sẽ quan tâm tới việc riêng tư. Và hiện tại My muốn tập trung cho học tập, phát triển bản thân và các hoạt động xã hội khác. Với một cô gái 19 tuổi thì My cho rằng đó mới là điều quan trọng. Còn việc riêng tư, đã gọi là việc riêng tư thì hãy để nó đúng với 2 chữ "riêng tư" được không ạ?”.

Khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Hải My cũng chia sẻ: “My chưa từng nghĩ tới điều này vì như My đã nói, hiện tại mối quan tâm lớn nhất của My là gia đình, học tập và các dự án công việc cũng như hoạt động xã hội. Hãy cho My thời gian, khi nào nghĩ tới chuyện này chắc chắn My sẽ bật mí”.