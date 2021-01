Bị Lâm Vỹ Dạ tiết lộ thu nhập 40 tỉ đồng/năm, Ninh Dương Lan Ngọc nói gì?

Đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước thu nhập khủng của diễn viên Cánh đồng bất tận. Trong khi đó, một số khán giả hoài nghi về mức thu nhập này, cho rằng đây chỉ là cách các nghệ sĩ trêu chọc nhau trong hậu trường.

Trước đó, trong một lần xuất hiện tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc từng có những chia sẻ về cuộc sống của mình trong giai đoạn Covid-19 . Cụ thể, nữ diễn viên thừa nhận 2020 là năm cô không tham gia quá nhiều dự án bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh. Người đẹp tâm sự: “Tôi thấy năm nay khó khăn cho tất cả mọi người luôn. Tôi cũng chỉ thực hiện một số dự án từng hợp tác trước đó như 7 nụ cười xuân, Quý ông đại chiến… Đến năm sau, tôi hi vọng sẽ có những bước phát triển đột phá hơn cho sự nghiệp của mình và hi vọng rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ tôi".