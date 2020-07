Bị phạt 10 triệu đồng vì gọi 'nữ hoàng sexy' Sunmi là tiếp viên quán bar

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, khi A để lại bình luận phía dưới một hình ảnh của Sunmi trang cá nhân. A viết: “Cô trông giống tiếp viên làm việc ở quán bar vậy”. Câu từ thô thiển này đã khiến ông phải nhận đơn kiện từ phía nữ ca sĩ.

Theo phán quyết của tòa án, A “đã công khai xúc phạm một cá nhân trên trang mạng công cộng và để lại ý kiến có thể khiến nạn nhân cảm thấy nhục nhã”. Phía tòa cũng xác định bình luận của quý ông này “rất thô thiển với mục đích tiêu cực”. Đặc biệt, phía nạn nhân cũng từ chối tha thứ cho A. Báo chí Hàn Quốc cho hay thủ phạm không hề cố gắng đền bù thiệt hại cho phía Sunmi, người chịu tổn thương vì những lời lẽ này.

Cuối cùng A bị phạt 500.000 won (hơn 9,6 triệu đồng). Mức án trên được đưa ra sau khi tòa cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó có việc A chỉ đăng bình luận ác ý với Sunmi đúng 1 lần. Fan Sunmi thì vui mừng khi biết kẻ nhục mạ thần tượng nhận bài học thích đáng. Còn công ty quản lý Makeus Entertainment tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực chống lại những kẻ viết bình luận tổn hại đến các nghệ sĩ trong tương lai.

Phía chủ nhân hit Gashina quyết chống lại những bình luận khiếm nhã ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, tin tức về A chịu sự trừng phạt vì so sánh Sunmi với “tiếp viên làm việc ở quán bar” nhanh chóng gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Nhiều người khẳng định đây là mức phạt khá nhẹ cho một hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác. Trong khi đó, một bộ phận dân mạng lại cho rằng bình luận của A chẳng có gì đáng tội.

Được biết, công ty quản lý của Sunmi, Makeus Entertainment đã bắt đầu đệ đơn kiện các cá nhân có hành vi bôi nhọ, xúc phạm cũng như lan truyền thông tin sai lệch về nữ nghệ sĩ từ tháng 10.2019. Công ty cũng nói rõ mong muốn dùng hành động pháp lý lần này để trừng trị những kẻ đăng tải và lan truyền các bình luận ghét bỏ, tung tin đồn vô căn cứ nhằm bôi nhọ nhân cách và hình tượng của Sunmi.

Ra mắt vào năm 2007 với tư cách là một mảnh ghép của Wonder Girls, Sunmi và những thành viên còn lại nhanh chóng trở thành một hiện tượng của làng nhạc châu Á với loạt hit Tell me, So hot, Nobody… Sau khi đội hình của nhóm nhạc nữ nhà JYP Entertainment tan rã, giọng ca 26 tuổi bắt đầu với sự nghiệp solo và nổi tiếng cùng các ca khúc bắt tai như 24 Hours, Full moon, Gashina, Heroine, Pporappippam… Hiện cô được xem là một trong những “nữ hoàng sexy” thế hệ mới của Kpop.