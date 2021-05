Brad Pitt có tình mới kém 21 tuổi?

Brad Pitt vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Đức Nicole Poturalski và nữ diễn viên Alia Shawkat kể từ khi ly hôn Angelina Jolie. Ngoài ra, khán giả còn đặt nghi vấn nam diễn viên quay lại với vợ cũ Jennifer Aniston bởi màn tương tác thú vị của hai nghệ sĩ tại lễ trao giải Screen Actors Guild Awards 2020. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times hồi cuối năm 2019, tài tử được khao khát nhất nhì Hollywood phản hồi về loạt tin đồn hẹn hò mà bản thân gặp phải: “Tôi không nhớ mình đã bị ghép đôi với biết bao nhiêu phụ nữ trong vòng 2, 3 năm qua. Tất cả những thông tin đó đều sai sự thật”.

Andra Day (tên thật Cassandra Monique Batie) sinh năm 1984, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô được công chúng biết đến rộng rãi nhờ album R&B Cheers To The Fall phát hành năm 2015. Ngoài các vai nhỏ trong Marshall (2017) và Cars 3 (2017), Andra Day còn đảm nhận nhân vật ca sĩ nhạc jazz huyền thoại Billie Holiday trong phim The United States Vs. Billie Holiday (2021). Vai diễn này đã mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục Phim hay nhất tại Quả cầu vàng 2020 và một đề cử Oscar.