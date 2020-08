Brad Pitt và Jennifer Aniston hợp tác sau 15 năm ly hôn

Mới đây, nam diễn viên Sean Penn đã thông báo kế hoạch tổ chức sự kiện đọc nhập vai kịch bản phim Fast times at Ridgemont high (1982) nhằm mục đích gây quỹ từ thiện. Cụ thể, buổi đọc kịch bản sẽ được phát trên các mạng xã hội vào tối 21.8 tới với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng, bao gồm Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey và Julia Roberts. Như vậy, đây sẽ là lần thứ 2 Brad Pitt hợp tác với Jennifer Aniston trong công việc và là lần đầu sau khi họ ly hôn. Trước đó, nam diễn viên 56 tuổi đã xuất hiện trong một tập của series phim truyền hình Friends có sự tham gia của vợ cũ. Brad Pitt đóng vai một người bạn học vẫn nuôi thù hận với nhân vật Rachel do Jennifer Aniston đảm nhận trong tập phim lên sóng năm 2001.

Cư dân mạng sau khi biết thông tin này đã bày tỏ sự háo hức của mình trên mạng xã hội bởi thời gian gần đây, Brad Pitt và Jennifer Aniston bắt đầu có những hành động thân mật trở lại sau thời gian dài xa cách. Tại hậu trường sự kiện Screen Actor's Guild Awards lần thứ 26, những cử chỉ của Brad Pitt dành cho vợ cũ khiến công chúng "tan chảy", làm dấy lên tin đồn cặp sao "gương vỡ lại lành" hậu ly hôn. Nam diễn viên World war Z cũng đã tham gia bữa tiệc sinh nhật 51 tuổi của Jennifer Aniston tháng 2 vừa qua.

Theo Us Weekly, Brad Pitt không hề e ngại khi gặp vợ cũ bởi anh luôn tôn trọng cô và sẵn sàng hỗ trợ Jennifer Aniston. Hơn nữa, buổi đọc nhập vai kịch bản do nam diễn viên Sean Penn tổ chức là một sự kiện từ thiện nên Brad Pitt muốn cùng vợ cũ góp sức để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn . Về phía mỹ nhân sinh năm 1969, cô mô tả Fast times at Ridgemont high là một bộ phim kinh điển và Jennifer Aniston rất hứng thú khi Sean Penn có thể quy tụ được dàn sao đình đám của Hollywood cho sự kiện lần này.