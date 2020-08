Angelina Jolie muốn đưa các con đến Anh sau tranh cãi ly hôn với Brad Pitt

Theo Mirror, có nguồn tin tiết lộ Angelina Jolie đang lên kế hoạch chuyển đến Anh sống cùng 6 con. Nữ diễn viên 45 tuổi được cho là muốn bắt đầu cuộc sống mới ở Richmond, vùng ngoại ô giàu có ở phía tây nam của thủ đô London. Đây là nơi cô từng sống với nam diễn viên Once upon a time in Hollywood khi quay phim ở Anh vào năm 2011. “Cô ấy tin rằng Richmond là một môi trường hoàn hảo cho bọn trẻ, từ quan điểm văn hóa cho đến giáo dục ”, một người trong cuộc nói với trang tin. Người này cũng tiết lộ minh tinh phim Maleficent đang xem xét các bất động sản ở khu vực nói trên và tính đến độ khả thi của kế hoạch sau khi lệnh cách ly vì Covid-19 được dỡ bỏ.