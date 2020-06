BTS có MV thứ 24 đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube

Đầu năm 2020, album Map of the soul: 7 được BTS tung ra và nhanh chóng trở thành "cơn bão" gây sốt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới . Không chỉ bài hát chủ đề ON, Black swan cũng nhận được sự yêu thích của công chúng. Nhận thấy điều đó, công ty Big Hit đã phát hành MV cho ca khúc. Chỉ trong thời gian ngắn, Black swan đã đạt được 100 triệu lượt xem, trở thành MV thứ 24 của nhóm có được thành tích này trên YouTube.

Big Hit gửi lời chúc mừng gà nhà đạt 100 triệu lượt xem cho Black swan. Ảnh: Big Hit Entertainment

BTS phát hành MV Black swan vào ngày 5.3 và thu về 100 triệu lượt xem vào ngày 8.6, có nghĩa là các chàng trai nhà Big Hit đã chinh phục được thành tích này chỉ trong 3 tháng hơn. Điều đó khiến BTS được xem là không còn đối thủ nào trên mọi mặt trận. Dù tung lần lượt hai MV trong hai tuần khiến lượt xem phần nào bị giảm đi nhưng cho đến nay, BTS đã chứng minh được sức hút của mình. Không như ON, Black swan mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Phần vũ đạo gây "nghiện" cũng chính là yếu tố khiến Black swan được nhiều khán giả yêu thích.

Việc có 24 MV đạt trên 100 triệu lượt xem chứng minh thế mạnh của BTS trên YouTube. Đây cũng là con số rất nhiều nghệ sĩ hoạt động âm nhạc mơ ước. Những MV trước đó đạt 100 triệu view của BTS là Dope, Fire, Blood sweat & tears, Boy in luv, Save me, Not today, Spring day, DNA, Danger, I need u, War of hormone, MIC drop (Steve Aoki Remix), Fake love, IDOL, Just one day, We are bulletproof Pt. 2, Run, Boy with luv, No more dream, Airplane Pt. 2 (Japanese version), ON (Kinetic Manifesto Film : Come Prima), ON và IDOL (feat. Nicki Minaj).