BTS, TXT giúp Big Hit Entertainment thống trị bảng xếp hạng toàn cầu

Big Hit Entertainment gặt hái được thành công lớn trên toàn cầu khi cả BTS và TXT đều được công nhận rộng rãi. Trang Allkpop ngày 2.11 cho biết hai nhóm này đang xếp ở vị trí đầu và thứ hai trên bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard. Cụ thể, BTS giành vị trí đầu với Make it right còn TXT đứng ngay sau với bài hát 9 and Three quarters (Run away).