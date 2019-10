Bài phỏng vấn BTS trên tạp chí Mỹ làm người hâm mộ ‘nổi đóa’

Phóng viên Seth Abramovitch đã thực hiện cuộc phỏng vấn BTS và người sáng lập công ty giải trí Big Hit Entertainment - Bang Si-hyuk, tại nhà hàng Dotgogi ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hồi giữa tháng 8. Bài báo vừa xuất hiện trên tạp chí The Hollywood Reporter số tháng 10 mới đây đã nhận chỉ trích từ những người hâm mộ BTS (được gọi là ARMY).

Mở đầu bài viết, tác giả Seth Abramovitch thú nhận không biết gì nhiều về BTS mà chỉ mới tìm hiểu nhóm nhạc này thông qua cuốn tự truyện của BTS được đọc trong 13 giờ bay. Tác giả bài báo điểm qua những thành tích của BTS như: chiếm ngôi quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 với album Love Yourself: Tear vào tháng 5.2018; tiêu thụ được 3,5 bản của album Map of the Soul: Persona sau 6 tháng phát hành toàn cầu (kể từ tháng 4.2019); đạt hàng trăm triệu view trên YouTube; có những buổi biểu diễn “cháy” vé…

Tuy nhiên, các ARMY lại chỉ trích tạp chí The Hollywood Reporter đã lan truyền thông tin sai lệch về nhóm nhạc BTS và ngành công nghiệp K-pop.

Big Hit Entertainment bị người hâm mộ chỉ trích vì đã cho phép tạp chí The Hollywood Reporter công khai bài viết về BTS ẢNH: THE HOLLYWOOD REPORTER

Trong bài viết, Seth Abramovitch mô tả BTS sống ở “ thế giới khác” khi các thành viên cùng ở trong căn hộ nằm tại khu đắt đỏ nhất Hàn Quốc, 2-3 người chung phòng theo kiểu ký túc xá (dù ký túc này treo hẳn tranh của danh họa người Anh Banksy trên tường), bao quanh bởi vệ sĩ và có một nhóm đầu bếp riêng. “ Cuộc sống riêng tư của BTS - nếu có thể gọi nó là “riêng tư” - vẫn bị giám sát chặt chẽ. Khi Jungkook bị phát hiện ở cùng cô gái 22 tuổi trên đảo Geoje, Big Hit dọa kiện bất cứ nguồn tin nào dám đưa ra tin tức hai người đang hẹn hò”, tác giả viết.

Bài viết còn nêu thông tin: “Hàng ngàn người muốn trở thành ngôi sao trong thị trường âm nhạc K-pop đầy cạnh tranh. Những người đủ may mắn trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí tiếp tục dành nhiều năm trong các “trại huấn luyện bí mật”. Ở đó, họ phải tuân thủ chế độ ăn kiêng nguy hiểm, những quy tắc xã hội nghiêm ngặt (không hẹn hò), lịch trình luyện tập mệt mỏi, thậm chí phải phẫu thuật thẩm mỹ và bắt buộc tẩy trắng da”.