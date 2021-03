BTS trượt giải Grammy, fan bất bình để lại bình luận tiêu cực

Ngày 14.3 (giờ Mỹ) lễ trao giải Grammy 2021 đã chính thức được diễn ra tại Staples Center, Los Angeles, California, Mỹ. Vì dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên sự kiện diễn ra không có khán giả trực tiếp. Bên cạnh loạt hạng mục phụ đã được trao giải, công chúng cũng quan tâm đến hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc xuất sắc nhất) với sự tranh tài của Dynamite (BTS), Intentions (Justin Bieber và Quavo), Exile (Taylor Swifit và Bon Iver), Un Dia (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy) và Rain On Me (Lady Gaga và Ariana Grande).

BTS diện đồ Louis Vuitton lên thảm đỏ Grammy Ảnh: Big Hit Entertainment

Dù Dynamite của BTS được kỳ vọng sẽ thắng giải Best Pop Duo/Group Performance nhưng Rain On Me (Lady Gaga và Ariana Grande) mới là cái tên được xướng lên. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối bởi trong thời gian qua Dynamite đã dành được nhiều thành tích nổi trội cũng như chứng minh được sức hút trên toàn cầu. Chỉ trong thời gian ngắn mạng xã hội Twitter ngập tràn bài viết liên quan đến BTS. Những hashtag như #BTSOurGreatestPrize và #LightItUpBTS cũng được người hâm mộ nhóm sử dụng để bày tỏ suy nghĩ về kết quả của BTS tại Grammy 2021.

Đáng chú ý rất nhiều fan quá khích của BTS đã tràn vào Twitter của Ariana Grande và Lady Gaga và để lại bình luận tiêu cực, thậm chí là tục tĩu. Một người viết: "BTS đã bị cướp giải thưởng, đừng ủng hộ cô ta". Tài khoản khác tức tối: "Dynamite của BTS có vị trí cao ở nhiều bảng xếp hạng , doanh số cao, MV đạt kỷ lục... Ai cũng có thể thấy rằng Dynamite xứng đáng hơn Rain On Me". Một khán giả chia sẻ: "Tôi rất thất vọng với kết quả lần này. Tôi nghĩ Dynamite nên thắng giải Best Pop Duo/Group Performance".

Người hâm mộ của Ariana Grande và Lady Gaga cũng nhanh chóng lên tiếng đáp trả, đồng thời chúc mừng 2 nữ ca sĩ với giải thưởng mới. "Ariana Grande không thể quyết định được ca khúc nào sẽ chiến thắng nên đừng chỉ trích cô ấy nữa", "Dừng việc chửi bới người khác lại đi, vô ích thôi", "Chúc mừng nhé! Thật đáng tiếc khi có nhiều fan BTS vào công kích 2 người", "Đừng đọc, đừng xem những thứ tiêu cực"... là những bình luận của cư dân mạng.

Tài khoản Twitter của Grammy đăng tải bài viết chúc mừng Lady Gaga và Ariana Grande Ảnh: chụp màn hình

Bên cạnh đó vẫn có một bộ phận người hâm mộ của BTS giữ thái độ trung lập với kết quả của hạng mục Best Pop Duo/Group Performance: "Xin chúc mừng những người chiến thắng. Hãy làm việc chăm chỉ hơn trong năm nay. Chúng tôi sẽ giúp BTS bay cao hơn và xa hơn nữa!", "Không nhận được giải cũng chẳng sao cả vì Grammy cũng đâu dễ dàng gì", "Bài hát của Lady Gaga và Ariana Grande rất hay, còn BTS thì tuyệt vời về mọi khía cạnh", "Chỉ riêng những gì BTS đạt được cũng đủ tuyệt vời rồi".