Chuyện bên lề Grammy 2021

Phoebe Lucille Bridgers gây ấn tượng mạnh với trang phục in hình bộ xương. Toàn bộ phần chi tiết đính kết bên ngoài đều do thợ của hãng Thom Browne làm thủ công, mất hàng trăm giờ để hoàn thành

Người mẫu Chrissy Teigen - vợ John Legend - quay video anh nhận giải Album R&B xuất sắc khi đang nấu ăn. Nhiều fan khen anh dễ thương. Giải được công bố sớm trước buổi lễ. Trong khí đó khi lễ trao giải Grammy đang diễn ra, trên mạng xã hội , nhiều fan của nhóm nhạc BTS bày tỏ tiếc nuối. Nhóm trượt giải Màn biểu diễn nhạc pop của nhóm/bộ đôi xuất sắc với ca khúc Dynamite. Giải này thuộc về Lady Gaga và Ariana Grande với ca khúc Rain on me, được công bố trước khi sự kiện diễn ra. Tuy nhiên BTS vẫn trình diễn ở lễ trao giải.

Taylor Swift và ban nhạc biểu diễn tại lễ trao giải Grammy trong video quay sẵn từ trước. Cô mặc váy ánh kim, hát liên khúc Cardigan - August - Willow trên mái một ngôi nhà gỗ, bao quanh là cây cối. Khung cảnh lãng mạn, gợi liên tưởng đến các câu chuyện thần tiên. Cô nhận được sáu đề cử tại giải lần này. Taylor diện váy hoa xuất hiện tại lễ trao giải. Ngược lại dù nhận nhiều đề cử nhất với 9 hạng mục nhưng ngôi sao Beyopncé không tham dự lễ trao giải.

Ca khúc I Can’t Breath do H.E.R trình bày đoạt giải Grammy Bài hát của năm. Đây là ca khúc viết lấy cảm hứng từ nạm phân biệt chủng tộc ở Mỹ năm 2014. Sau đó đến vụ George Floyd. Trước khi qua đời vì bị cảnh sát ghì chết tháng 5.2020, George Floyd kêu lên "Tôi không thể thở" (I Can’t Breathe), giống hệt lời cuối cùng của Eric Garner, người thiệt mạng năm 2014 dưới tay cảnh sát New York và trở thành nguồn cơn của phong trào "Mạng sống người da đen cũng quan trọng" (Black Lives Matter). Lời bài hát của H.E.R. truyền tải thông điệp chống phân biệt chủng tộc, kêu gọi hòa bình.