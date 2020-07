Ca sĩ Đinh Hiền Anh giúp bệnh nhân ung thư xóa nợ ngân hàng

Ca sĩ Đinh Hiền Anh vừa có chuyến công tác dài ngày tại quê hương Nghệ An. Về quê lần này, người đẹp trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi toàn bộ thời gian được dành cho các hoạt động từ thiện, thăm khu tưởng niệm liệt sĩ và biểu diễn âm nhạc. Đặc biệt, Đinh Hiền Anh đã có hành động thiết thực khi giúp một bệnh nhân ung thư xóa nợ ngân hàng 50 triệu đồng.

Thông qua Facebook của một người bạn chuyên làm từ thiện tại Nghệ An, Đinh Hiền Anh biết đến trường hợp của chị Bình, một bệnh nhân ung thư tại phường Đội Cung (Vinh). Chị Bình từng là lao động chính của gia đình, phải kiếm tiền bằng nghề chạy xe ôm, bán nước mía để nuôi chồng tâm thần và 2 đứa con bị bệnh down. Người con khỏe duy nhất của chị thì đang thực hiện nghĩa vụ trong quân đội. Là lao động chính trong nhà nhưng cách đây vài tháng, chị Bình phát hiện mình bị ung thư . Cơ thể đau yếu, không thể đi làm nên chị phải cầm cố ngôi nhà mà cả đại gia đình đang ở để vay ngân hàng 50 triệu đồng chữa bệnh. Tiền bạc cạn kiệt trong khi bệnh tình cũng chẳng còn hi vọng, chị quyết định về nhà. Mong ước cuối cùng của chị Bình trước khi chết là xóa được nợ ngân hàng.