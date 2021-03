Ca sĩ Jessie J công khai hẹn hò vũ công gốc Việt

Ngày 1.3 (giờ địa phương), Jessie J - chủ nhân loạt hit như Price Tag, Flashlight... công khai bạn trai gốc Việt thông qua bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân. Nữ ca sĩ không ngại ngần chia sẻ loạt ảnh mặn nồng bên tình mới, đồng thời mỉa mai tờ Daily Mail đã "dìm hàng" nhan sắc của cô khi chụp lén bộ đôi vào ngày 28.2.

"Bài báo thật sự rất ngọt ngào nhưng trong ảnh, tôi trông như một ông già vậy. Nhìn tôi chẳng khác gì cha của Lord Farquaad (nhân vật trong phim Shrek) đang mọc tóc. Tôi nghĩ các người có thể chụp những bức ảnh đẹp hơn chứ. Ngoài ra, anh ấy không phải là bạn nam giới của tôi (mà là bạn trai)", giọng ca người Anh viết.

Được biết tình mới của nữ ca sĩ là người gốc Việt tên Max Pham Nguyen. Anh là một vũ công và biên đạo múa, từng biểu diễn cho The Honeymoon Tour của Ariana Grande và cộng tác với nhiều nghệ sĩ đình đám trên thế giới như Justin Timberlake, Cody Simpson, Olly Murs, Jesse McCartney, Mat Kearny... Max Pham Nguyen sinh ra ở Texas nhưng lớn lên tại Boise, bang Idaho. Anh tốt nghiệp trường cao đẳng Idaho, làm việc cho Bloc Talent Agency từ năm 2009 và xuất hiện trong nhiều chương trình như Dancing With The Stars, The Grammy Awards, NBA All-Star Game 2015, The Today Show...