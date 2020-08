Ca sĩ ‘Lemon tree’ Trini Lopez qua đời vì Covid-19

Tờ The Hollywood Reporter đưa tin ông Trini Lopez qua đời vì các biến chứng từ Covid-19 tại một bệnh viện ở Palm Springs. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của một nhân tài gắn liền với hàng loạt ca khúc bất hủ như: Lemon tree, If I had a hammer, I'm coming home, Michael... Người bạn thân của Trini Lopez - ca sĩ kiêm diễn viên Pat Boone thổ lộ: “Thật là một người đàn ông tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời. Cả tôi và Trini biết rằng chúng tôi đã may mắn sống tốt để làm được những gì mình yêu thích, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Tôi sẽ nhớ anh ấy”.

Trini Lopez thời trẻ Ảnh: Getty

Trini Lopez sinh ra tại Dallas, Texas trong một gia đình gốc Mexico. Không chỉ là ca sĩ, Trini Lopez còn là một tay guitar cự phách và là một diễn viên. Ông bắt đầu chơi nhạc kiếm tiền từ năm 15 tuổi, thành lập ban nhạc Big Beats nhưng không tạo được tiếng vang. Đến thập niên 1960, Lopez thường diễn tại các hộp đêm ở Los Angeles và lọt mắt xanh của Frank Sinatra và nhận lời mời ký hợp đồng với hãng thu âm Reprise. Album đơn ca đầu tay của Lopez thành công tại nhiều thị trường, đứng top 3 tại Mỹ. Ca khúc If I had a hammer của ông từng đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard năm 1965. Xuyên suốt sự nghiệp, nam ca sĩ đã thu âm hơn 60 album và góp phần xây dựng nên danh tiếng của tập đoàn Gibson Guitar Corp.

Bên cạnh đó, Trini Lopez từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như: The dirty dozen, Marriage on the rocks, vào vai khách mời trong The Poppy is also a flower hay The Phynx, Adam-12... Hiện tại, hai nhà làm phim David Ebersole và Todd Hughes đang thực hiện dự án phim tài liệu về cuộc đời nam ca sĩ mang tên My name is Lopez. Tác phẩm sẽ sớm được ra mắt để tưởng niệm cố nghệ sĩ.