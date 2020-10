Ca sĩ Thủy Tiên: Nhiều người khá giả, đeo vàng đến nhận tiền hỗ trợ

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên tiếp tục cập nhật tình hình cứu trợ đồng bào vùng lũ của mình đến người hâm mộ. Nữ ca sĩ bất ngờ thông báo việc tạm ngừng trao hỗ trợ tại Hải Lăng (Quảng Trị). Nói về lý do, bà xã Công Vinh cho biết: “Sáng nay phát quà Tiên phát hiện hầu như có rất nhiều người khá giả đến nhận quà, rất nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận. Nên Tiên đã cho ngừng lại và đi trực tiếp kiểm tra lại danh sách mà team đã duyệt”. Đồng thời, Thủy Tiên chia sẻ thêm sau khi đi kiểm tra, cô thấy có nhiều điểm bất cập nên quyết định tạm ngừng phát tại huyện này cho đến khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa.

Cuối bài viết, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến bà con tại Lăng Hải vì đã chờ mình trong ngày 31.10. Cô tiết lộ bản thân đã thức từ sớm để tiếp tục hành trình cứu trợ nhưng buộc lòng phải tạm hoãn. Dòng trạng thái của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 171.000 lượt thích và 28.000 lượt bình luận. Nhiều khán giả đồng tình trước cách giải quyết của bà xã Công Vinh. Bởi lẽ, họ cho rằng làm như vậy sẽ đảm bảo được việc tiền của mạnh thường quân đến tay người cần.

Thủy Tiên chia sẻ về việc tạm dừng phát tiền ủng hộ tại Hải Lăng, Quảng Trị Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Một tài khoản bình luận: “Còn vàng là còn của, có thể trang trải được ít nhiều rồi thì nhường cho những nhà khổ hơn đi. Ở xã nào vậy chị ơi, người đáng nhận lại không được nhận". “Có như vậy mới đúng chứ. Thủy Tiên, em thật tuyệt vời. Các mạnh thường quân đã đặt hi vọng đúng chỗ, để em có thể giúp cho những bà con thật sự cần”, người xem khác chia sẻ. Một cư dân mạng nêu quan điểm: “Thủy Tiên thật sáng suốt, phát thì vẫn phát nhưng vẫn âm thầm về kiểm tra người dân có nhận được tiền hay không. Làm từ thiện phải sáng suốt như chị, đâu phải cứ nhận tiền đi xuống phát là xong trách nhiệm. Tâm phục khẩu phục chị". Một cư dân mạng bình luận: “Chị làm rất đúng, mong số tiền hỗ trợ đến đúng với những hoàn cảnh đáng thương, nghèo khổ thật sự”.

Chúng tôi có liên hệ thêm với Công Vinh để lắng nghe câu chuyện. Tuy nhiên, nam cầu thủ từ chối chia sẻ thêm về vấn đề này.

Trước đó, khi nói về quy trình phát tiền hỗ trợ người dân, Thủy Tiên cho biết sau khi có danh sách từ địa phương, nhóm của cô sẽ kết hợp cùng người dân đi xác minh từng vùng, xem đời sống của người dân ở đâu khó khăn thì giúp trước. Bởi lẽ nữ ca sĩ cho biết: “Tiền thì ít, dân thì đông, phải gói ghém làm cho kỹ". Thủy Tiên khẳng định cô không làm từ thiện theo hướng “thích cho nhiêu thì cho” mà trong danh sách đưa ra đều phải xác minh rõ ràng. Cụ thể, người dân ở vùng nghèo, ngập sâu và quanh năm suốt tháng không có đoàn từ thiện nào ghé đến thì cô gửi hỗ trợ 10 triệu.

Thủy Tiên trao tận tay tiền mặt cho người dân vào sáng 31.10 Ảnh: Chụp màn hình

Cô kể: “Mọi người nhìn vùng Tiên cho 10 triệu, vừa nói xong tất cả bà con 80% là bật khóc ngay tại chỗ vì họ quá khổ và như vớ được chiếc phao, Tiên cũng nhiều khi rớt nước mắt khi phát tiền vì nhìn họ sao mà thương quá. Vùng ngập vừa hoặc ít và nghèo nhưng các đoàn từ thiện có thể tiếp cận được Tiên hỗ trợ ít hơn một chút, 6 triệu, 5 triệu, 2 triệu, 3 triệu là đều cân nhắc từ tình hình thực tế người dân nơi đây mà hỗ trợ, không phải đi làm tự phát cảm tính như một số ý kiến chủ quan đâu”.

Nói thêm về hành trình từ thiện của mình, bà xã Công Vinh chia sẻ thêm: “Người dân đa số khó khăn nên có một vài nơi khi phát tiền, họ bị thiếu kiểm soát cào rách tay Tiên luôn á, vết thương có chút xíu mà đau rát và lâu lành hơn bị ghẻ nữa. Nhưng thay vì bực tức thì Tiên nghĩ thấy thương họ hơn, tại người ta khổ quá, đói quá nên mới như thế. Thương còn không hết giận làm gì tội họ. Còn việc bảo rằng do Tiên từ thiện cho tiền nên giờ đa số ai cũng trông tiền cho bánh chưng họ đem bỏ. Thật sự bánh chưng ai cho Tiên ăn ngay và luôn, đang thèm ghê nè. Là do vận chuyển không may có trục trặc nhiệt độ gì đó mà bánh bị hư, không ăn được chứ không phải người ta chỉ trông tiền mà bỏ đồ đâu, nói vậy tội họ lắm”.