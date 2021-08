Ca sĩ Trung Quốc bị tố phụ bạc, hứa chi 32 tỉ đồng 'bịt miệng' tình cũ

Trong khi vụ lùm xùm của Ngô Diệc Phàm vẫn còn chưa “nguội” hoàn toàn, thì showbiz Trung Quốc tiếp tục sóng gió với scandal của nam ca sĩ Hoắc Tôn. Ồn ào giữa Hoắc Tôn và Trần Lộ rộ lên từ một hình ảnh cả hai chụp chung do người đẹp bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân. Từ đó, Trần Lộ tiết lộ thêm những câu chuyện xấu xí về Hoắc Tôn trong quãng thời gian họ yêu đương.

Tuy nhiên, Hoắc Tôn không hề gửi tiền mà cấu kết với bạn bè đe dọa Trần Lộ, nói rằng sẽ cho cô vào tù 10 năm vì tội tống tiền, ép người đẹp xóa toàn bộ tin nhắn “bóc phốt”. Bạn thân Trần Lộ là Vương Manh nhanh chóng phản bác, đến công an báo án và chia sẻ bê bối của Hoắc Tôn lên mạng xã hội. Trần Lộ cũng công khai nhiều bằng chứng cho thấy chủ nhân hit Vén rèm châu lăng nhăng và đối xử với mình tệ bạc.

Sinh năm 1990, Hoắc Tôn là nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên có tiếng tại Trung Quốc. Anh được biết đến nhờ show Sing my song (2014). Hoắc Tôn thành công với ca khúc Vén rèm châu và nhiều bản nhạc phim như Y nhân như mộng (phim Mị Nguyệt truyện ), Chi tử vu quy (phim Hoa tư dẫn), Cẩm thu lai (phim Sơn hà lệnh )… Còn Trần Lộ là một diễn viên ít tiếng tăm. Sắp tới, Hoắc Tôn tham gia show Anh trai vượt mọi chông gai (Call me by fire) của Mango TV.