Cặp đôi 'Thiên thần hộ mệnh' tung bộ ảnh, hé mở tình tiết phim

Chia sẻ về lần hợp tác này, diễn viên Samuel An cho biết: “Trước khi đến với phim, An với Salim vẫn chưa từng gặp hay có cơ hội làm việc với nhau nên bản thân cũng khá lo lắng. An không biết mình và cô bạn này sẽ hợp tác với nhau như thế nào đây. Nhưng không ngờ khi lên trường quay thì mọi thứ lại diễn ra rất suôn sẻ, hai anh em rất hiểu ý nhau và Salim đã cho An những ấn tượng vô cùng tốt”

Ảnh: NVCC